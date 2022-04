Ingolstadt – HSV 0:2: Doppelschlag der Hamburger – Kittel artistisch!

Besser hätte der Zweitliga-Freitag aus HSV-Sicht kaum laufen können. Mit St. Pauli und Nürnberg (1:1) klauten sich zwei direkte Konkurrenten im Aufstiegskampf gegenseitig die Punkte, zudem verlor mit Werder (2:3 gegen Kiel) ein weiterer Rivale. Für die Hamburger, die sich zuletzt aus vermeintlich aussichtsloser Situation nochmal heranpirschten, sind diese Resultate gleichbedeutend mit der großen Chance, sich gegen den bereits abgestiegenen FC Ingolstadt wieder vollends zurückzumelden im Aufstiegsrennen. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

Das Spiel im Liveticker

Der HSV geht mit einer verdienten 2:0-Führung in die Halbzeit. Von der ersten Sekunde an übernahmen die Hamburger das Kommando, wurden offensiv aber zunächst nur selten gefährlich, während Ingolstadt immer wieder ordentliche Konter-Ansätze zeigte. Ein Doppelschlag nach einer knappen halben Stunde brachte die Dominanz dann aber doch noch auf die Anzeigetafel, so dass der HSV mit einer komfortablen Ausgangssituation in den zweiten Durchgang starten kann.

Abpfiff der ersten Halbzeit

45.+1 Min Eine Minute gibt es obendrauf.

45. Min Erneut patzt Ingolstadt im Aufbau, diesmal ist es Franke. Heyer kann dadurch zum Abschluss kommen, wird aber zur Ecke geblockt. Diese bringt keine Gefahr.

42. Min Wieder wird der HSV kreativ – und diesmal funktioniert es beinahe! Muheim bringt den Ball flach an die Strafraumkante zu Kittel, der es ansatzlos mit einem Flachschuss Richtung rechtes Eck versucht. Stojanovic ist aber abgetaucht und begräbt das Leder unter sich.

41. Min Heyer ist auf rechts schneller als Franke, der sich nur noch mit einem Zupfer an der Hose zu helfen weiß. Gute Freistoßposition für die Rothosen.

37. Min Was wäre das für ein Tor gewesen! Heyer schickt Jatta an die Grundlinie, der eine perfekte Hereingabe auf Kittel bringt. Der holt seine ganze Technik raus, versucht es mit einem satten Seitfallzieher, der jedoch knapp zwei Meter über das Tor segelt.

35. Min Beinahe der Anschluss! Plötzlich ist Pick auf links frei durch und zieht in den Strafraum. Dort wird der Offensivmann von zwei Rothosen aber noch entscheidend behindert, so dass der Winkel spitzer und spitzer wird. Der Schuss kommt dennoch gefährlich, wird jedoch von Heuer Fernandes glänzend pariert.

34. Min Der Doppelschlag zeigt Wirkung beim FCI, der sich erstmal sammeln muss, während die Hamburger hier aufs Dritte gehen.

32. Min Nach einer durchwachsenen Anfangsphase holt der HSV die Partie hier binnen weniger Minuten komplett auf seine Seite!

29. Min Die Rothosen legen sofort nach! Muheim bringt eine punktgenaue Flanke auf den aufgerückten Schonlau, der perfekt rechts ins Eck köpft.

29. Min Tor für den HSV! Schonlau legt sofort nach!

27. Min Von wegen! Die erste richtig gute Kombination der Rothosen bringt die Führung! Kittel steckt wunderschön mit der Hacke durch auf Glatzel, der auf Suhonen. Der Finne wird geblockt, doch der Ball kommt zu Kittel, der nur noch einzuköpfen braucht.

27. Min Tor für den HSV! Kittel markiert das 1:0!

25. Min Früher Ballgewinn der Hamburger auf der rechten Seite, doch statt der spielerischen Lösung entscheidet sich Reis zu einem überhasteten Distanzschuss, der weit drüber segelt. Bisher fehlt es den Hamburger Offensivbemühungen hier deutlich an Struktur und Durchschlagskraft.

24. Min Der HSV hat hier zwar weiterhin mehr vom Spiel, doch Ingolstadt macht in diesen Minuten deutlich, dass mit gefährlichen Gegenstößen ihrerseits jederzeit zu rechnen ist. Der HSV ist gewarnt!

22. Min Eine starke Flanke von Franke findet den Kopf von Schmidt, der die Kugel aber über das Tor setzt.

21. Min Nach einem Ballverlust im Mittelfeld macht es der FCI schnell. Schmidt bekommt auf außen den Ball und zieht an Schonlau vorbei, der das Bein stehen lässt und dafür die erste Gelbe Karte des Spiels sieht.

19. Min Heyer versucht es aus zentraler Position mit dem schwächeren Rechten, wird jedoch zur Ecke geblockt. Diese spielen die Hamburger kurz aus, Muheims Flanke aus dem Halbfeld rutscht allerdings völlig ab. Die ersten HSV-Standards bieten jede Menge Luft nach oben.

16. Min Und jetzt auch Ingolstadt mit dem ersten Abschluss! Ein langer Schlag der „Schanzer“ ist eigentlich harmlos, doch Schonlau unterschätzt den Pass und wird von Kutschke überrumpelt. Aus spitzem Winkel findet der Stürmer jedoch nicht vorbei an Heuer Fernandes.

14. Min Glatzel! Kittel steckt schön durch auf den Stürmer, der ein paar Schritte macht und abschließt, aber am linken Pfosten vorbeizielt. Da war mehr drin!

13. Min Vuskovic holt den Hammer raus! Der Kroate hat im Zentrum viel Platz und versucht es einfach mal. Sein Schuss aus über 30 Metern setzt tückisch auf, doch Keeper Stojanovic wehrt gut zur Seite ab. Dort wartet Kittel, doch der stand im Abseits. Beste Chance des Spiels!

11. Min Nächste Ecke, doch auch die kommt ausbaufähig. Kittel bringt den Standard zu flach auf den ersten Pfosten, Ingolstadt klärt.

9. Min Die Spielanlage ist hier bereits klar ersichtlich: Ingolstadt zieht sich komplett zurück und überlässt dem HSV das Spielgerät. Wirklich viel anfangen können die Hamburger mit ihren Anteilen aber noch nicht.

8. Min Interessante Eckenvariante: Muheim versucht, Suhonen die Grundlinie entlang zu schicken, doch den Braten haben die „Schanzer“ gerochen.

6. Min Erstmals Gefahr seitens des HSV! Suhonen verliert den Ball eigentlich kurz vor dem Strafraum, doch Meffert setzt nach und schließt aus der Distanz ab, sein Schuss wird aber zur Ecke geklärt. Diese bringt nichts ein.

4. Min Jatta gewinnt den Ball kurz vor dem gegnerischen Strafraum. Der Ball landet bei Suhonen, der flanken will, aber geblockt wird und das Leder an die Hüfte bekommt. Abstoß für Ingolstadt, Pech für den Finnen.

2. Min Die Hamburger starten mit gewohnt viel Ballbesitz und suchen nach der ersten Lücke.

1. Min Los geht‘s, der HSV beginnt ganz in weiß von links nach rechts!

Anpfiff!