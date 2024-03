HSV – Viborg 0:1: Grönning trifft vom Punkt — Hamburger liegen hinten

Der HSV nutzt die freie Zeit während der Länderspielpause für ein Testspiel – und der Gegner ist kein Unbekannter im Volkspark. Der dänische Erstligist Viborg FF ist bereits zum dritten Mal zu Gast in Hamburg. Für die Rothosen gilt es vor allem, das Momentum vom 3:0-Sieg gegen Wehen Wiesbaden mitzunehmen und Steffen Baumgarts System weiter zu verinnerlichen. Wird das gegen Viborg gelingen? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker

Der HSV liegt nach einer weitestgehend chancenarmen ersten Hälfte mit 0:1 gegen Viborg zurück. Die Dänen belohnten sich kurz vor der Pause für ihre Drangphase und gingen durch einen Elfmeter von Grönning in Führung (40.). Immerhin: Okugawa konnte nach einer frühen Behandlungspause weiterspielen. Dass sich niemand verletzt, steht bei dieser Partie im Vordergrund.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

43. Min Der HSV will antworten und kommt zu seiner ersten echten Chance im Spiel. Pherai zieht vom rechten Flügel nach innen und schließt mit links ab. Sein Schuss ist aber zu mittig und von daher kein Problem für Manti.

40. Min Viborg geht in Führung! Heyer verursacht mit einem Foul im Strafraum den Elfmeter. Grönning tritt zum Strafstoß an und schießt den Ball hoch in die rechten Winkel. Heuer Fernandes hat die richtige Ecke geahnt, ist beim platzierten Schuss aber chancenlos.

40. Min Tor für Viborg! Grönning bringt die Gäste in Führung.

40. Min Elfmeter für Viborg!

38. Min Jetzt aber! Ein flacher Schuss von Serginho geht nur knapp am Tor von Heuer Fernandes vorbei.

37. Min Viborg hat die Kontrolle übernommen und ist am Drücker. Doch die Dänen kommen nicht zu klaren Abschlüssen.

32. Min Kurios: Mit Luca Jürgensen pfeift der Schiedsrichter die Partie, der Tim Walter im letzten September bei einem Test gegen den FC Volendam (1:2) zur Weißglut trieb. Bislang gibt es am Unparteiischen aber nichts auszusetzen.

28. Min Die erste Torannäherung gibt es von den Gästen. Abubakari will aus aussichtsreicher Position abschließen, doch Ramos klärt im letzten Moment.

25. Min Weiterhin spielt sich das Geschehen nicht vor den Toren ab – Chancen sind bislang absolute Mangelware. Mittlerweile schauen sich etwa 50 Menschen die Partie an.

18. Min Mit etwas Verspätung ist nun auch Jonas Boldt eingetroffen, der sich das Testspiel von der Seitenlinie aus anschaut.

16. Min Es ist bislang eine sehr ausgeglichene Partie ohne nennenswerte Torchance.

11. Min Die Grundausrichtung des HSV hat sich in den letzten Minuten erneut verändert. Poreba steht als einziger Sechser vor der Viererkette, während Sillah als einzige Spitze agiert. Glatzel reiht sich dahinter neben Königsdörffer, Pherai und Okugawa in eine zweite, offensivere Viererkette ein.

8. Min Es gibt aber schon wieder Entwarnung, der Japaner kann weitermachen.

7. Min Ein kleiner Schreckmoment beim HSV: Okugawa scheint sich am Ellenbogen verletzt zu haben und muss behandelt werden.

5. Min Nach den ersten Minuten sieht es taktisch doch nach einem 4-3-3-System mit dieser Formation aus: Heuer Fernandes – Krahn, Heyer, Ramos, Igboanugo – Poreba, Königsdörffer, Pherai – Sillah, Glatzel, Okugawa.

1. Min Der Anpfiff ertönt, der Test im Volkspark geht los.

Anpfiff!