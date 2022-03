4:5 im Test! Nach desolater Halbzeit: HSV zeigt Moral

Der HSV hat das Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Viborg FF dank einer desolaten ersten Halbzeit mit 4:5 (0:5) verloren. Nach Toren von Bech (6.), Bürgy (16.), Kramer (22.), Bech (36.) und Jatta (45.) stand es nach 45 Minuten – auch in der Höhe verdient – 0:5. Im zweiten Durchgang bewiesen die Hamburger Moral, Mikkel Kaufmann gelang gegen seine Landsmänner der Anschluss (56.). Binnen sieben Minuten war es dann der eingewechselte Topstürmer Robert Glatzel, der den HSV per lupenreinem Hattrick (61./63./68.) furios zurück brachte. Der Ausgleichstreffer fiel aber nicht mehr.

Das Spiel zum Nachlesen:

90. Min. Schluss! Schiedsrichter Tobias Stieler pfeift pünktlich ab.

88. Min. Gelingt dem HSV noch der Lucky Punch? Aktuell deutet darauf nicht viel hin. Die Dänen stehen tief.

86. Min. Starke Aktion von Bakery Jatta, der im eigenen Strafraum einem Stürmer den Ball klaut und einen Konter einleitet.

85. Min. Chakvetadze und Glatzel kombinieren sich den Ball hin und her, am Ende aber ist Viborgs Keeper zur Stelle.

84. Min. Für Kaufmann geht es nicht weiter. Der Däne muss runter, für ihn wird Kittel noch einmal eingewechselt.

82. Min. Heyers Flanke wird für Kaufmann zu lang. Der Däne hat sich beim Versuch an den Ball zu kommen an der Schulter verletzt und muss behandelt werden.

79. Min. Im Gegenzug verpasst Glatzel im Fünfmeterraum eine Hereingabe von Kaufmann nur um Zentimeter.

78. Min. Die große Chance für Viborg! Leemans scheitert nach einer David-Abwehr aus kurzer Distanz an Opperman.

77. Min. Leemans und Christensen setzen die Hamburger Defensive unter Druck, ohne gefährlich zum Abschluss zu kommen.

76. Min. Der Gambier kann weitermachen, das Spiel läuft wieder.

74. Min. Viborgs Jatta liegt mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden, muss behandelt werden. Das Spiel ist unterbrochen.

73. Min. Der HSV setzt sich am Strafraum der Dänen fest.

70. Min. Krahn kommt mit ein wenig Rückenlage vom Sechszehnmeterraum zum Abschluss – drüber.

70. Min. Jetzt mal wieder Viborg. Heyer ist rechtzeitig gegen Jatta zur Stelle am Sechszehner.

69. Min. Was für eine Aufholjagd! Was geht hier noch für den HSV?

68. Min. Und trifft! Glatzel erzielt einen lupenreinen Hattrick in sieben Minuten.

67. Min. Elfmeter für den HSV! David wird im Strafraum von Leemans getroffen. Glatzel legt sich den Ball zurecht.

67. Min. Der HSV wechselt Chakvetadze wieder ein – nachdem er schon draußen war. Für ihn geht Rohr vom Feld.

65. Min. Nächste Chance für Glatzel. Nach Vorarbeit von Heyer schießt der Stürmer ans Außennetz.

63. Min. Jetzt wird es wild! Glatzel macht nach Vorarbeit von Jatta das 3:5. Heyer steckte auf der linken Seite für Jatta durch, der den Ball mustergültig auf Glatzel legt. Erneut bleibt der Stürmer eiskalt.

60. Min. Tor für den HSV! Guter Konter der Hamburger. Maxi Rohr behält die Übersicht und legt im Sechszehner quer, eine dankbare Aufgabe für den Top-Torschützen vom HSV. Nur noch 2:5.

59. Min. Leemans‘ Abschluss ist kein Problem für Johansson.

58. Min. Die Dänen haben inzwischen munter durchgewechselt, unter anderem der zweifache Vorbereiter Sörensen ist vom Feld gegangen.

56. Min. Tor für den HSV! Kaufmann gelingt aus kurzer Distanz der Anschlusstreffer, nachdem der eingewechselte Torwart Killerich den Ball nach vorne hatte klatschen lasen.

54. Min. Glatzel sucht Kaufmann per Steilpass, der Däne wählt den falschen Laufweg.

53. Min. Aktuell spielt sich viel zwischen den Strafräumen ab.

50. Min. Das nächste Foul an Lonwjik, dieses Mal von David. Der Freistoß bleibt ohne Wirkung.

49. Min. Meffert, heute Kapitän, geht am Mittelkreis gegen Lonwjik zu rustikal zu Werke und holt sich die Gelbe Karte ab.

48. Min. Der erste Abschluss der zweiten Hälfte gehört dem HSV. Jattas lange Flanke findet Wintzheimer am zweiten Pfosten, dessen Kopfballablage schießt Kaufmann in die Arme vom Keeper.

46. Min. Wintzheimer Flanke gerät zu lang für Glatzel.

46. Min. Das Spiel läuft wieder.

Tim Walter wechselt viermal. Leo Oppermann (für Johansson), Elijah Krahn (für Kinsombi), Bakery Jatta (für Chakvetaze) und Robert Glatzel (für Kittel) kommen in die Partie.

Während die dänischen Spieler und die Schiedsrichter schon wieder auf dem Platz sind, lassen die HSV-Profis auf sich warten.

Halbzeit! Der HSV liegt nach 45 Minuten mit 0:5 gegen den dänischen Erstligisten Viborg FF zurück und legte dabei eine indiskutable Leistung an den Tag.

45. Min. Das 0:5 mit dem Halbzeitpfiff! Jatta nutzt einen Fehler von Marko Johansson, der viel zu weit aus seinem Tor herausgekommen ist und schiebt aus 30 Metern ein. Dann ist Pause.

43. Min. Der Ball segelt an Freund und Feind vorbei, Barkiz‘ Abschluss aus der zweiten Reihe kann Chakvetadze blockieren.

42. Min. Rohr verliert den Ball gegen Bech. Der starke Stürmer tankt sich bis an den Sechszehner durch, legt auf Barkiz ab. Dessen Abschluss wird auf Kosten des nächsten Eckballs geklärt.

40. Min. Die Dänen lassen den Ball problemlos durch die eigenen Reihen laufen, die Hamburger bekommen keinen Zugriff.

38. Min. Bislang ist das ein echtes Test-Debakel für den HSV.

36. Min. Das 0:4! Bech startet nach einem Hamburger Ballverlust durch, gewinnt das Laufduell mit Andresen und chippt den Ball über den herauseilenden Johansson.

33. Min. Der HSV aber kann klären, startet über Moritz Heyer und Manuel Wintzheimer einen Konter. Aus leicht spitzem Winkel verfehlt der Stürmer das Tor. Die beste Hamburger Möglichkeit.

32. Min. Der nächste Eckball für die Gäste. Erneut legt sich Sörensen den Ball zurecht…

31. Min. Die Gegner wechseln erstmals. Für Ndione kommt Alassana Jatta.

31. Min. Auf der Gegenseite sieht das gleich gefährlicher aus. Anyembes Flanke bleibt dieses Mal allerdings ohne Folgen.

29. Min. David erobert den Ball am eigenen Sechszehner und nimmt sein Glück selbst in die Hand. Einzig: Die Mitspieler machen nicht so recht mit, bieten sich nicht an. Chance vertan, die Dänen kommen schnell in die Defensivbewegung.

27. Min. Nach einer knappen halben Stunde bleibt zu bilanzieren: Das ist ein ganz, ganz ernüchternder Auftritt vom HSV.

26. Min. Bech will einen Konter schnell ausspielen, Rohr ist dieses Mal zur Stelle.

25. Min. Mit dem Mut des Frustes: Heyer bolzt den Ball über Viborgs Tor.

24. Min. …Und der nächste Treffer! Das 0:3. Der bockstarke Sörensen hebt den Ball in die Box, dieses Mal ist es Kramer, der sich wegschleicht und einköpft.

24. Min. Freistoß halbrechts vor dem Sechszehner für Viborg nach Foul von Kinsombi an Lowijk.

21. Min. Wintzheimer holt gegen Sörensen den ersten Eckball für den HSV raus.

20. Min. Kittel und Kaufmann spielen sich den Ball im Sechszehner gegenseitig zu, entfachen dabei aber keine Gefahr.

19. Min. Erster Abschluss vom HSV. Kaufmanns Schuss ist kein Problem für Lund.

18. Min. Tor für Viborg! Der nächste Eckball führt zum 0:2. Sörensen serviert den Ball butterweich auf den Elfmeterpunkt, Bürgy köpft völlig frei ein.

15. Min. Auf der anderen Seite gibt es einen Freistoß für Viborg aus knapp 20 Metern. Sörensen hebt den Ball in die Box, Kramer köpft den Ball neben das Tor.

14. Min. Zumindest mal eine Idee vom HSV. Rohr bekommt den Ball am Mittelkreis und nimmt Sonny Kittel mit. Der Steckpass des Zehners auf den durchgestarteten Mikkel Kaufmann wird allerdings abgefangen.

13. Min. Kinsombi wagt mal einen Vorstoß in des Gegners Hälfte und bleibt sogleich an einem dänischen Verteidiger hängen.

10. Min. Im Mittelfeld haben die Dänen im eigenen Ballbesitz bislang relativ leichtes Spiel. Der HSV hat kaum Zugriff.

9. Min. Bezeichnend für die ersten Minuten vom HSV. Chakvetadze will das Spiel verlagern – sein Ball gerät allerdings viel zu lang und landet im Aus.

6. Min. Tor für Viborg! Bech schüttelt Andresen ab und haut den Ball mit links ansatzlos aus knapp 16 Metern in die Maschen. Lonwijk hatte den Stürmer in Szene gesetzt, Rohr kam einen Schritt zu spät.

4. Min. Sörensen will Lonwijk in Szene setzen, der aber schlägt über den Ball.

4. Min. David köpft den Flankenversuch von Sörensen aus der Gefahrenzone.

3. Min. Über Bech und Anyembe kommt Viborg zum ersten Flankenversuch. Dabei springt der erste Eckball für die Dänen heraus.

2. Min. Der HSV baut das Spiel über die eigenen Reihen auf. Die Platzverhältnisse sind, gelinde gesagt, schwierig. Der Rasen ist nicht in bestem Zustand.

Min. Das Spiel läuft. Manuel Wintzheimer hat für den HSV angestoßen.

Anpfiff!