Quarantäne: Corona erwischt zwei HSV-Torhüter

Zwei Wochen ist es her, da gab es beim HSV den großen Corona-Ausbruch. Bei unter anderem gleich neun Profis gab es ein positives Testergebnis. Die Ausfälle waren so gravierend, dass sogar das Liga-Spiel gegen Aue verschoben werden musste. Von den damals betroffenen Profis sind längst alle wieder negativ. Nun hat es jedoch zwei Torhüter erwischt.

Tom Mickel hatte bereits am vergangenen Samstag leichte Symptome und war auch nicht beim Spiel in Düsseldorf dabei, bei Daniel Heuer Fernandes traten am Sonntag erste Anzeichen auf. Die folgenden PCR-Tests bestätigten bei beiden nun den Corona-Verdacht.

Heuer Fernandes und Mickel befinden sich jetzt zunächst in Quarantäne. Für das Testspiel am Donnerstag gegen den dänischen Erstligisten Viborg FF werden sie ausfallen. Bis zum nächsten Liga-Spiel am 2. April gegen Paderborn sollten beide wieder gesund und dabei sein.