Jatta gegen Jatta: Ungewöhnliches Duell für HSV-Star

Rund drei Stunden lang mussten die Profis des HSV gestern schuften, die von Tim Walter angesetzte Doppelschicht hatte es in sich. Am Donnerstrag nun gibt’s ein wenig Abwechslung: Um auch in der Länderspielpause in Schuss zu bleiben, testet der HSV auf seinen Trainingsplätzen gegen Viborg FF.

Der Tabellen-Siebte der dänischen Superliga kommt zwar ohne größere Stars nach Hamburg, dafür aber mit einem bestens bekannten Namen: Ab 14 Uhr (Liveticker auf MOPO.de) steigt im Volkspark das Duell Jatta gegen Jatta.

HSV-Testspiel gegen Viborg im Liveticker

Hamburgs Bakery Jatta (23) gegen Viborgs Alassana Jatta (23) – ein Duell mit Seltenheitswert. Beide stammen aus Gambia, sind aber weder verwandt noch verschwägert und auch nicht miteinander befreundet. Heute kommt es zur Premiere. Zwar trafen beide Vereine zuletzt erst im November 2020 aufeinander, damals aber fehlte der Dänen-Jatta. Und Bakery? Der war nach dem Abpfiff gefrustet, weil er mit dem HSV 1:3 verlor.

HSV-Jatta auf dem Flügel, Viborg-Jatta im Sturmzentrum

Übrigens: Auf dem Spielfeld werden die Jattas wohl nicht allzu oft aufeinanderprallen. Während Bakery beim HSV den Flügel beackert, ist Alassana seit Sommer 2019 bei Viborg Mittelstürmer. In dieser Saison allerdings mit sehr mäßigem Erfolg (17 Einsätze, null Tore). Da ist sein HSV-Namensvetter (drei Treffer und sechs Vorlagen in 26 Ligaspielen) deutlich erfolgreicher. Höhepunkt: sein Siegtor Ende Januar im Stadtduell gegen St. Pauli (2:1).

Trainer Walter erwartet von seinem Team heute einen couragierten Auftritt. 14 Feldspieler stehen ihm zur Verfügung, auf weitere Leihgaben aus der U21 wird er verzichten. Weil das Regionalliga-Team momentan selbst knapp bestückt ist und zum anderen bereits am Samstag Spitzenreiter VfB Oldenburg zum Topspiel empfängt.