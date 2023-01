Auch wenn es in den vergangenen Jahren für den HSV sportlich unterm Strich alles andere als optimal lief, war auf die Fans im Volkspark fast immer Verlass. Trotz Abstieg aus der Bundesliga lag der Zuschauerschnitt in den ersten beiden Zweitliga-Jahren bei knapp 50.000. Dann kam Corona und veränderte alles. Im April soll es nun endlich wieder richtig voll werden. Der HSV hofft auf 150.000 Zuschauer.

Im Zuschauer-Ranking der Zweiten Liga liegt der HSV aktuell mit einem Schnitt von 20.406 Besuchern pro Heimspiel hinter Schalke (27.665) und Bremen (24.765) auf Rang drei. Ein Grund sind dafür unter anderem die zuletzt teils unterschiedlichen Corona-Regeln in den verschiedenen Bundesländern. Ab April darf der HSV endlich auch sein Stadion wieder voll auslasten. Zudem wird wohl von der 2G-Plus auf eine 3G-Regel gewechselt. Auch nicht geimpfte Personen dürfen also bei einem negativen Test künftig wieder in das Stadion.

Vier Heimspiele stehen für den HSV im April auf dem Programm. Die Gegner heißen SC Paderborn (2.4.), Erzgebirge Aue (5.4.), Karlsruher SC (16.4.) und SC Freiburg (19.4.). Insgesamt sollen in den Spielen 150.000 Fans im Volkspark dabei sein.