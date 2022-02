In einem hitzigen Nordderby unterliegt der HSV Werder Bremen mit 2:3. Das Zünglein an der Waage waren dabei zwei Handelfmeter für den SVW, durch die sich die Bremer mit 1:0 und nach zwischenzeitlichem Meffert-Ausgleich schließlich mit 2:1 in Front bringen konnten. Das 3:1 durch Marvin Ducksch schien dann der entscheidende Nackenschlag gewesen zu sein, doch die Rothosen reagierten stark und kamen in Person von Robert Glatzel (80.) nochmal heran. Für Zählbares reichte es am Ende aber dennoch nicht.

In der Anfangsphase neutralisierten sich die beiden Teams eigentlich noch, als Jonas Meffert in den Folgesekunden einer Ecke im Strafraum mit der Hand an den Ball kam. Nach VAR-Check entschied Schiedsrichter Daniel Siebert schließlich auf Strafstoß, den Marvin Ducksch zur 1:0-Führung nutzte (10.). Den HSV brachte das völlig aus der Fassung, gelungene Offensivaktionen waren fast in der gesamten ersten Halbzeit Fehlanzeige, erst kurz vor der Halbzeit kam Glatzel erstmals richtig gefährlich zum Abschluss (44.).

Umso turbulenter dann jedoch der Start in Hälfte zwei. Gerade einmal 30 Sekunden waren gespielt, als Meffert über Umwege an den Ball kam und den Ausgleich markierte (46.). Das Tor wurde noch einem Abseits-Check unterzogen, überstand diesen aber. Nur fünf Minuten später dann aber der neuerliche Rückschlag, erneut ist es ein Handelfmeter, den Niclas Füllkrug zur erneuten Führung nutzte (51.).

Anders als in der ersten Halbzeit sorgten die Offensivaktionen des HSV in der Folge jedoch für deutlich mehr Gefahr, doch genau in eine starke Phase der Hamburger hinein markierte Marvin Ducksch per Flachschuss aus rund 20 Metern das 3:1 (76.). Der Anschlusstreffer durch Robert Glatzel (80.) nur wenig später reichte am Ende trotz druckvoller Schlussoffensive nicht mehr. So entführt der SVW im Derby drei Zähler aus dem Volkspark, wodurch sich Werder an die Tabellenspitze schiebt. Der HSV verweilt dagegen auf Rang vier.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+4. Min Bitter! Heuer Fernandes bringt den Ball in den Strafraum, Kinsombi legt quer und Wintzheimer vollstreckt – doch das Tor wird wegen Abseits zurückgenommen.

90.+2. Min Mehr als ein paar lange Bälle gelingen Werder hier in Sachen Entlastung aktuell nicht.

90.+1. Min Es gibt sechs Minuten obendrauf – ist das spannend!

89. Min Chakvetadze! Der Georgier bringt von halblinks eine Mischung aus Flanke und Schuss in die Mitte. Für Pavlenka schwer zu berechnen, doch der Keeper lässt sich nicht beirren und fängt das Leder.

87. Min Und die bringt Gefahr, denn Werder kriegt den Ball nicht weg! Doch letztendlich kriegt Bremen diese undurchsichtige Situation bereinigt.

87. Min Noch drei Minuten, es gibt nochmal Ecke!

85. Min Das Publikum macht hier nochmal Alarm! Schafft der HSV noch den Ausgleich?

83. Min Derweil nimmt Werder-Coach Werner seinen Doppelpacker Ducksch runter, für ihn kommt Dinkci.

81. Min Walter wechselt offensiv: Wintzheimer und Vagnoman kommen für Muheim und Heyer.

80. Min Wahnsinn, diesmal antwortet der HSV direkt! Auf rechts spielen es die Hamburger ruhig aus, am Ende gibt Kinsombi stark scharf in die Mitte, genau zwischen Abwehr und Torwart, wo Glatzel zur Stelle ist und den Anschlusstreffer erzielt. Was geht hier noch für die Rothosen?

80. Min Tor für den HSV! Glatzel besorgt den Anschluss!

76. Min War es das schon für den HSV? Jatta mit einem Ballverlust im Spielaufbau, wenig später kommt Rapp zentral an den Ball, der für Ducksch ablegt. Der Stürmer zieht aus gut 20 Metern flach ab und setzt den Ball links unten ins Eck.

76. Min Tor für Werder Bremen! Ducksch besorgt die Vorentscheidung!

75. Min Heyer foult im Mittelfeld, gute Freistoßposition für Werder, doch Duckschs Hereingabe findet keinen Abnehmer.

73. Min Auf der anderen entstehen so natürlich auch Räume für Bremen, die Werder bislang aber noch nicht entscheidend zu nutzen weiß.

71. Min Der HSV ist hier mittlerweile klar am Drücker, doch Ungenauigkeiten in den entscheidenden Phasen der Angriffe sorgen dafür, dass mit dem Druck relativ wenig Gefahr einhergeht.

69. Min Heyer! Der Rechtsverteidiger kommt auf rechts zum Abschluss, trifft den Ball aber nicht richtig und macht es Pavlenka so relativ leicht. Da war mehr drin.

65. Min Nächster Angriff des HSV über Glatzel und Kittel, an dessen Ende Reis auf links in die Mitte gibt. Doch die Hereingabe ist zu nah ans Tor getreten, erneut kann Pavlenka abfangen.

64. Min Kaum sagt man es, macht Jatta einen langen Ball auf rechts fest und legt ab auf Glatzel, der direkt abzieht. Doch Pavlenka taucht ab und hat keinerlei Probleme, zu parieren.

63. Min Die Fehlerquote ist gerade bei beiden Mannschaften mit Ball recht hoch. Gefährliche Offensivaktionen sind deshalb auf beiden Seiten Mangelware in dieser Phase.

61. Min Heyer sieht Gelb für ein taktisches Foul im Mittelfeld. Zudem gibt es Freistoß aus dem linken Halbfeld für den SVW. Der bringt aber nichts ein.

57. Min Der HSV brauchte ein paar Minuten, um das Gegentor zu verdauen, wird aber so langsam wieder häufiger vorstellig im gefährlichen Drittel.

53. Min Auf den Ausgleich folgt also der direkte Rückschlag. Wie reagiert der HSV?

51. Min Diesmal tritt Füllkrug an, der Heuer Fernandes nach kurzer Verzögerung verlädt und links unten einschiebt. Was für ein Start in die zweite Hälfte!

51. Min Füllkrug trifft per Elfmeter zur Werder-Führung!

49. Min Der direkte Rückschlag! Weiser zieht ab, Jatta hat den Arm weit oben und berührt den Ball. Es gibt Elfmeter. Walter wütet, doch das ändert an der Entscheidung nichts. Jatta sieht zudem Gelb.

46. Min Was ist denn hier los? Nur 30 Sekunden nach Wiederanpfiff trifft der HSV hier zum Ausgleich. Heyer wird rechts vom neuen Chakvetadze freigespielt, der die Flanke aus dem Halbfeld auf Glatzel bringt. Der Stürmer macht den Ball fest und zieht ab, der abgefälschte Schuss kommt zu Meffert, der einschiebt. Das roch stark nach Abseits – doch der Ball kam von Bremens Toprak, zudem hob Weiser das Abseits auf.

46. Min Tor für den HSV! Meffert macht den Ausgleich!

46. Min Der Ball rollt wieder, Walter reagiert auf die schwache Offensivleistung mit einem Wechsel: Chakvetadze kommt für Alidou.

Anpfiff zur zweiten Halbzeit!

Die ersten 45 Minuten eines hitzigen Nordderbys sind rum – und Werder führt verdient mit 1:0. Zwar sind die Spielanteile hier durchaus ausgeglichen, doch während der HSV kaum einmal gefährlich vor das Tor der Bremer kam und erst kurz vor dem Pausenpfiff die erste Großchance verbuchte, hatte der SVW schon mehrere Möglichkeiten, auf 2:0 zu stellen. Ein stark aufgelegter Heuer Fernandes verhinderte aber Schlimmeres. Fest steht jedoch: Will der HSV hier nicht ausgerechnet im Nordderby seine erst Heimpleite in dieser Saison kassieren, muss im zweiten Durchgang eine klare Leistungssteigerung her.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45.+1. Drei Minuten gibt es obendrauf.

45. Min Die erste Gelbe Karte des Spiels sieht Werders Schmid, der im Mittelfeld zu resolut in Heyer hineinläuft.

45. Min Auf der anderen Seite Ducksch mit einem Distanzschuss, doch kein Problem für Heuer Fernandes.

44. Min Das sah mal nach Fußball aus! Jatta wird schön per Steckpass an die Grundlinie geschickt und bringt die Kugel scharf flach nach innen. Glatzel kommt an den Ball, wird aber entscheidend gestört – links vorbei.

42. Min Anders Werder: Der SVW spielt sich konzentriert in die gefährliche Zone, Bittencourt zieht in die Mitte und schließt mit links ab, trifft den Ball aber nicht richtig. Das Leder trudelt doch deutlich rechts vorbei.

40. Min Schonlau spielt Alidou links im Strafraum frei, doch der Flachpass in die Mitte ist einfach nicht gut.

38. Min Alidou versucht es mal auf eigene Faust. Werder macht sich das Leben eigentlich selbst schwer, kann aber doch klären. Insgesamt fehlt es den Offensivbemühungen des HSV hier an Ruhe und Struktur.

34. Min Mal etwas Platz für den HSV, doch Jattas Hereingabe ist zu weit in den Rücken der Mitspieler, die sich zudem nicht einigen können, wer den Ball nimmt. Werder kann bereinigen.

33. Min Unglaublich, wieder sorgt ein Fehlpass im Mittelfeld hier für einen brandgefährlichen Werder-Angriff. Ducksch gewinnt das Laufduell gegen Schonlau und versucht es per Heber, doch Heuer Fernandes ist wieder zur Stelle und fängt ab.

30. Min Heuer Fernandes! Plötzlich steht Ducksch links völlig frei im Strafraum, legt rüber auf Bittencourt, schließt aber nachlässig ab. Der HSV-Schlussmann dennoch mit einer Riesentat!

29. Min Ein langer Ball soll bei Jatta landen, doch der Gambier rutscht weg und der Ball segelt ins Seitenaus.

27. Min Bezeichnend: Der HSV ist mal im gefährlichen Drittel der Bremer, die entscheidende Idee fehlt aber. Am Ende zwingt ein ungenauer Pass Kittel zu einem Foul. Ballbesitz SVW.

25. Min In diesen Minuten kommt der HSV hier kaum einmal gefährlich vor das Bremer Tor. Die Ballbesitzphasen wechseln sich ab mit leichten Vorteilen für die Hamburger, dafür wird es bei Werder in der Regel gefährlicher.

23. Min Groß mit einem Strahl aus der Distanz, der nur knapp links vorbei streicht.

19. Min Kittel erzielt den vermeintlichen Ausgleich, doch zuvor hat es ein Stoßen von Glatzel gegen Pavlenka gegeben. Siebert pfeift ab.

18. Min Nächste Großchance für Werder. Ein unkontrollierter Pass aus der Abwehr fliegt den Rothosen um die Ohren. Füllkrug kommt links auf Höhe des Sechszehners zum Abschluss, verfehlt aber die lange Ecke um rund einen Meter.

15. Min Es geht hin und her, jetzt wieder Werder, doch eine Hereingabe aus dem linken Halbfeld erreicht Füllkrug nicht.

13. Min Der HSV reagiert! Eine Kittel-Ecke landet über Umwege bei einem Mitspieler, der per Volley-Aufsetzer Pavlenka zu einer ersten Parade zwingt.

11. Min Das ist natürlich ein ganz unglücklicher Start für den HSV in dieses Spiel.

10. Min Und der Strafstoß bringt die Führung für Werder! Ducksch schießt aus Sicht des Schützen flach rechts unten ein, Heuer Fernandes war in die andere Ecke unterwegs.

10. Min Tor für Werder! Marvin Ducksch versenkt den Elfmeter!

8. Min Meffert war in der Entstehung mit der Hand am Ball, Siebert schaut sich die Szene an – und entscheidet auf Elfmeter!

6. Min Werder mal mit einer Ballbesitzphase, die in einem Pass in die Spitze und schließlich in einer Klärungsaktion von Heyer zur Ecke mündet. Diese kommt über Umwege zu Leonardo Bittencourt, der einköpft – doch Glück für den HSV, der Rückkehrer stand im Abseits.

5. Min Alidou kommt über links und bringt die Hereingabe halbhoch in den Rückraum zu Kittel, doch der kriegt den Ball nicht kontrolliert.

3. Min Nach einem schwachen Pass in die Spitze spielt Toprak einen langen Ball über die hoch stehende Abwehrreihe des HSV, doch Heuer Fernandes hat aufgepasst und schlägt den Ball weg.

1. Min Der Ball rollt, der HSV spielt von links nach rechts.

Anpfiff!