HSV – Stuttgart im Liveticker: Gelingt Hamburg das Relegations-Wunder?

HSV, Spektakel, Stuttgart – da war doch was. Am 26. Oktober 2019 trafen die beiden Teams erstmals in der 2. Liga aufeinander, das Duell im Volkspark wurde zum Feuerwerk. Am Ende fertigte der HSV den VfB mit 6:2 ab – dieses Ergebnis würde nun für den Aufstieg reichen. Geändert hat es damals trotzdem nichts, Stuttgart ging hinter Bielefeld als Zweiter hoch und der HSV landete auf Rang vier.