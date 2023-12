HSV-Kapitän Schonlau: Beim Derby im Kader, jetzt das Comeback?

Es tat gut, ihn wieder dabei zu haben, darüber herrschte im HSV-Lager Einigkeit. Nachdem Sebastian Schonlau zweieinhalb Monate lang wegen seiner Wadenverletzung pausieren musste, brennt der Kapitän auf sein Comeback.

Am Millerntor war es noch nicht so weit, aber im Derby (2:2) stand er zumindest im Kader. Doch in dieser Woche könnte Schonlau nicht nur von der Bank aus, sondern auch wieder auf dem Platz helfen.

HSV: Spielt Sebastian Schonlau gegen Paderborn?

Die Pokal-Partie bei Hertha BSC in Berlin (Mittwoch, 20.45 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) dürfte noch zu früh kommen. Mit der einen oder anderen Trainingseinheit mehr aber könnte Schonlau für das Zweitliga-Heimspiel gegen Ex-Klub Paderborn (Samstag, 13 Uhr) zum ernsthaften Thema werden.

Für Trainer Tim Walter ergibt sich in dieser Woche eine bislang kaum gekannte Luxus-Situation. Gegen St. Pauli bildeten Guilherme Ramos und Stephan Ambrosius die Innenverteidigung, neben Schonlau scharrt aber auch Dennis Hadzikadunic mit den Hufen.