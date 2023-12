Walter verrät es beim Derby: HSV-Profi auf dem Sprung zum A-Nationalspieler

Im kommenden Jahr findet in Deutschland die Europameisterschaft statt. Welche HSV-Profis dann für ihr jeweiliges Land im Nationalteam auflaufen werden, ist noch offen. Nach dem Stadtderby am Millerntor verriet HSV-Trainer Tim Walter, dass einer seiner Spieler zuletzt bereits auf dem Sprung in die A-Nationalmannschaft war.

Das Medieninteresse am Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV war groß. Selbst ein Reporter aus der Schweiz war extra in den Norden gereist, um sich das heiße Duell am Millerntor live anzuschauen. Besonders im Blick hatte er dabei Miro Muheim.

Der Linksverteidiger machte im Derby sicherlich nicht sein bestes Spiel für den HSV. Viel präsenter und auffälliger war er in dieser Saison bereits bei zahlreichen anderen Auftritten gewesen. Damit hat er sich offenbar auch längst in den Fokus der Schweizer Nationalmannschaft gespielt. Das verriet Walter, als er nach dem Derby auf Muheim angesprochen wurde.

HSV-Trainer Walter schwärmt über Muheim

„Er war schon auf Abruf bei der Nationalmannschaft. Das hat er sich auch verdient. Weil er eine sehr gute Entwicklung genommen hat“, erklärte der HSV-Coach, der schnell ins Schwärmen gerät, wenn er über Muheim spricht. „Der Junge ist charakterlich toll und vor allem auch ein sehr guten Außenverteidiger, der offensiv mit Ball sehr viele Lösungen hat, aber sich auch gegen den Ball sich enorm weiterentwickelt hat. Ich bin sehr glücklich mit ihm.“

Was zuvor noch nicht bekannt war: Bereits in den vergangenen beiden Länderspielpause stand Muheim auf Abruf im Kader der Nationalmannschaft. Mit Blick auf die EM im kommenden Jahr darf der 25-jährige Linksverteidiger, der in der Schweiz für alle U-Nationalteams aufgelaufen ist, nun von mehr träumen. Ganz sicher helfen würde ihm dabei auch der Aufstieg mit dem HSV in die Bundesliga. Zumindest Letzteres kann er weiter selbst beeinflussen.