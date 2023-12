Plötzlich alle fit! In der HSV-Abwehr werden die Karten jetzt neu gemischt

Am Tag nach dem Schnee-Derby am Millerntor stand für die HSV-Profis am Samstagvormittag die nächste Einheit im Volkspark auf dem Programm. Während die Stammspieler im Kraftraum regenerierten, ging es für die Ersatzspieler auf den Platz. Mit dabei waren auch die beiden Innenverteidiger Dennis Hadzikadunic und Sebastian Schonlau. Gut möglich, dass beide in der kommenden Woche wieder mehr in den Vordergrund rücken. In der HSV-Abwehr werden die Karten neu gemischt.

Wirklich viel Auswahl in der Defensive hatte HSV-Trainer Tim Walter zuletzt nicht. Durch Verletzungen und Sperren und stellte sich die Verteidigung der Hamburger mehr oder weniger von selbst auf. Diese Phase ist nun vorbei. Beim Derby am Millerntor meldete sich Rechtsverteidiger Ignace Van der Brempt mit einem starken Auftritt nach fünf Wochen Zwangspause (Muskelfaserriss) zurück. Auch Sebastian Schonlau (Wadenverletzung) gehörte seit Mitte September endlich mal wieder zum HSV-Kader. Hadzikadunic erlebte nach seiner Gelb-Sperre erstmals ein HSV-Spiel von der Bank aus.

Ambrosius spielt sich in der HSV-Abwehr fest

Wie geht es nun weiter? Mit dem DFB-Pokalspiel in Berlin (Mittwoch) und dem Liga-Heimspiel gegen Paderborn (Samstag) stehen in der kommenden Woche für den HSV gleich zwei Auftritte auf dem Programm. Vor allem die Frage, wie Walter dabei die Innenverteidigung besetzen wird, dürfte ziemlich spannend werden. Es gibt plötzlich wieder zahlreiche Optionen.

Geht es nach der Leistung, müsste in der Abwehr aktuell eigentlich Stephan Ambrosius seinen Platz am sichersten haben. Im Derby lieferte der Innenverteidiger den nächsten souveränen und stabilen Auftritt ab. Etwas anders sah das bei seinem Nebenmann Guilherme Ramos aus. Mit seinem Rückpass auf Daniel Heuer Fernandes hatte er einen großen Anteil am Eigentor des HSV-Torhüters.

Heißt im Klartext: Vor allem Ramos muss nun um seinen Platz in der HSV-Startelf zittern. Mit Hadzikadunic und Schonlau gibt es zwei Alternativen. Am Sonntag im Training konnten beide schon mal Werbung in eigener Sache machen. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass das Duo mit Blick auf die beiden Spiele in der kommenden Woche nun wieder mehr in den Vordergrund rücken wird. Zumindest die volle Auswahl hat Walter ab sofort in der Defensive wieder.