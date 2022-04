HSV-Duo zurück im Training – aber ein Ausfall droht am Samstag

Zur Freude von Trainer Tim Walter kehrten am Mittwoch sowohl Ludovit Reis, der nach einem Pferdekuss bei der U21 der Niederlande frühzeitig nach Hamburg zurückreiste und Dienstag nur individuell arbeitete, als auch Miro Muheim (klagte Dienstag über Unwohlsein) ins Mannschaftstraining zurück. Beide sind feste Optionen für das Paderborn-Spiel am Samstag.

Anders gestaltet sich die Lage bei Jan Gyamerah, der Corona-erkrankt noch immer in Isolation ist. Schon am Dienstag hatte Walter über seinen Außenverteidiger gesagt: „Er hängt noch ein bisschen in den Seilen.“

HSV: Jan Gyamerah fällt wohl für Paderborn aus

Tags darauf, sprich am Mittwoch, hätte sich der 26-Jährige dann freitesten können – doch das misslang. Der Ex-Bochumer hat weiterhin Symptome, deshalb rechnet man im Volkspark tendenziell mit Gyamerahs Ausfall für Samstag.

Und auch vier weitere HSV-Profis waren am Mittwoch, als eine Doppeleinheit auf dem Programm stand, noch nicht wieder mit auf dem Geläuf. Faride Alidou und Josha Vagnoman durften nach ihren Einsätzen für die deutsche U21 noch durchschnaufen, weil sie erst Dienstagnacht (nach einem 1:0-Sieg in Israel) wieder in Hamburg ankamen. Wohl aber mit ziemlich guter Laune, denn die U21 steht kurz vor der Qualifikation für die EM, hat als Erster bei nun noch zwei verbleibenden Spielen fünf Zähler Vorsprung auf Rang zwei.

HSV: Länderspiel-Profis noch nicht wieder im Training

Entsprechend geschlaucht von der Reise übten die beiden Youngsters nachmittags nur individuell im Kraftraum, sollen aber am Donnerstag wieder ins Teamtraining zurückkehren. Bei Anssi Suhonen (Finnlands U21) und Mario Vuskovic (Kroatiens U21), die am Dienstag im direkten EM-Quali-Duell aufeinandertrafen (Endstand 3:2 für Finnland), soll dies erst kurzfristig entschieden werden.

Beide kehrten erst am Mittwochabend nach Hamburg zurück – und haben aus den viele Länderspielminuten in den Beinen: Suhonen 157, und Vuskovic sogar die vollen 180 aus zwei Duellen. Um alle vier U21–Nationalelf-Profis bis Paderborn fit zu bekommen, wird es in erster Linie also auf die richtige Belastungssteuerung ankommen.