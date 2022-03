Rohr verlängert beim HSV – und denkt schon an den nächsten Vertrag

Der Weg der Entwicklung geht weiter. Nachdem vor Kurzem jeweils die Kaufoptionen von Mario Vuskovic (20/Vertrag bis 2025) und Miro Muheim (24/ebenfalls bis 2025) gezogen wurden, machte der HSV nun beim nächsten Profi Nägel mit Köpfen: Maximilian Rohr, dem Sportdirektor Michael Mutzel trotz der schon 26 Jahren „eine noch lange nicht abgeschlossene Entwicklung“ bescheinigt, verlängerte seinen Kontrakt bis 2024 – und denkt sogar schon weiter.

Sein Ziel für die nächsten zwei Jahre beim HSV nämlich, so verriet Rohr nach dem Training am Mittwoch, sei es, „dass nach diesen zwei Jahren noch mal zwei Jahre hinten drankommen. Es ist eine absolute Ehre für mich, für so einen Verein zu spielen.“ Denn er weiß: „Diese Möglichkeit bekommen nur ganz wenige Leute.“

HSV: Maximilian Rohr verlängert Vertrag bis 2024

Im September 2019 kam der Defensivallrounder vom FC Carl Zeiss Jena zum HSV, war erst für die U21 vorgesehen – und stieß im Sommer dann in den Profi-Kader unter Tim Walter. Jener Trainer, den Rohr schon aus der U14-Jugend beim Karlsruher SC kennt.

„Er hat sich nicht viel geändert“, sagt 1,95-Meter-Hüne über seinen alten und neuen Coach. Schon damals habe Walter „gezeigt, was in ihm steckt, was er von mir hält. Deswegen ist es schön, dass unsere Wege wieder zueinander geführt haben.“

Rohr kennt HSV-Trainer Walter aus der KSC-Jugend

Beim KSC spielte er unter dem heutigen HSV-Trainer „noch Stürmer oder Zehner“, erzählt Rohr mit einem Lachen. Von daher sei es „nicht verwunderlich, dass er mich offensiver sieht. Ich nehme das an und gebe weiter Gas.“

So wie in den ersten sechs Saisonspielen, als Rohr stets im Mittelfeld zum Einsatz kann, ihn dann aber eine abermalige Verletzung am Hüftbeuger ausbremste. „Ich habe eigentlich noch nie wirklich Verletzungen gehabt außer an dieser Stelle“, erklärt er. Nachdem er schon in der U21 einen mehrfachen Muskelfaserriss erlitten hatte, sei jene Stelle früh in der Saison „wieder ein bisschen schwerer aufgegangen.“

HSV: Nach langer Verletzung ist Rohr wieder fit

Nach langer Leidenszeit ist Rohr nun aber zurück, feierte in Düsseldorf vor eineinhalb Wochen sein Kurz-Comeback und legt fortan noch mehr Wert auf die Prävention weiterer Verletzungs-Rückschläge. „Die Aktivierung vor dem Training ist jetzt ein bisschen anders. Es fühlt sich sehr gut an“, freut sich der gebürtige Bad Friedrichshaller, für den „der Verein über allem steht.“

Weil der HSV ihm „nach so einer langen Verletzung noch eine Chance“ gebe, habe er mit der Unterschrift „nicht lange überlegen müssen.“ Rohrs Versprechen: „Ich will ihm weiterhelfen, solange ich fit bleibe – und dann schauen wir, wohin es geht.“ Bis 2024 – oder darüber hinaus.