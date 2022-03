Zwei Rückkehrer beim HSV – aber auch zwei Sorgenkinder

Nach drei freien Tagen hat im Volkspark die Vorbereitung auf die heiße Saisonphase mit sieben Pflichtspielen im April begonnen. Zum Auftakt freute sich Tim Walter über einige Rückkehrer, doch es gibt auch zwei Sorgenkinder im Team.

Die beiden Torhüter Daniel Heuer Fernandes und Tom Mickel haben ihre Corona-Infektionen überstanden und sind zurück auf dem Platz. Heuer Fernandes wird am Samstag im Heimspiel gegen Paderborn damit wieder im HSV-Tor stehen. Auch Ludovit Reis, der mit Oberschenkel-Problemen am Wochenende von der niederländischen U21-Nationalmannschaft abgereist war, soll dann wieder dabei sein. Am Dienstag trainierte er bereits wieder individuell im Volkspark. Walter geht davon aus, dass er heute wieder in das Teamtraining einsteigen kann.

Fragezeichen stehen hingegen noch hinter Jan Gyamerah und Miro Muheim. Gyamerah befindet sich weiterhin in Corona-Quarantäne, der Zeitpunkt der Rückkehr ist unklar. Muheim klagte am Dienstag plötzlich über Übelkeit. Ein erster Corona-Test fiel negativ aus. Wie es bei ihm weitergeht, werden die nächsten Tage zeigen.