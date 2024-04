Ex-HSV-Profi flüchtete schon: So hart läuft es für Pollersbeck & Co. in Magdeburg

Was verbindet Xavier Amaechi und Tatsuya Ito? Sie sind beide Flügelspieler, logisch. Den Engländer und den Japaner eint aber auch, dass sie in ihrer jeweiligen Karriere unter keinem Cheftrainer mehr Spiele absolviert haben als unter Christian Titz – bei Amaechi (23) sind es 17 Partien, bei Ito (26) sogar 106. Der Unterschied ist aber: Während Ito unter dem Ex-HSV-Coach beim 1. FC Magdeburg zuletzt regelmäßig spielte, ist Amaechi mal wieder verletzt. Für zwei andere ehemalige Hamburger läuft es beim FCM vor dem Heimspiel gegen den HSV am Sonntag aber sogar noch schlechter. Und wiederum ein anderer hat im Winter bereits die Flucht ergriffen.

In nur neun von 17 Zweitliga-Partien hatte Ahmet Arslan in der Hinrunde auf dem Platz gestanden, zudem lediglich dreimal in der Startelf, ehe sich der 30-Jährige im Winter nach nur einem halben Jahr in Magdeburg zu Dynamo Dresden verleihen ließ. Beim Drittligisten hatte Arslan, der zwischen 2014 und 2016 beim HSV aufwuchs (ein Profi- und 63 U21-Einsätze), bereits in der Rückrunde der Vorsaison leihweise gespielt, ehe er Ex-Stammklub Holstein Kiel im Sommer 2023 verließ und zum FCM wechselte. Nach nur einem halben Jahr ergriff der Offensivmann die Flucht.

Ex-HSV-Talent Fabisch noch ohne Einsatz in Magdeburg

Fürs Erste sind nun dementsprechend nur noch vier Ex-HSV-Profis unter Titz in Magdeburg aktiv. Wobei: Jonah Fabisch, der nach elf Jahren im Volkspark und bis zuletzt 72 Regionalliga-Spielen für die HSV-U21 im Sommer dann zum FCM wechselte, wartet auch unter Titz noch immer auf sein Zweitliga-Debüt. Der 22-Jährige, dem den Sprung zu den Profis in Hamburg misslang, kam bisher vor allem für die zweite Magdeburger Mannschaft in der Oberliga zum Einsatz, stand lediglich sechsmal im Profi-Kader und wurde jüngst auch noch durch einen Bänderriss gestoppt.

Mit Verletzungen kennt sich auch Julian Pollersbeck bestens aus. Der Ex-HSV-Keeper (51 Pflichtspiele zwischen 2017 und 2020) verließ Olympique Lyon im vergangenen Sommer, um nach Deutschland zurückzukehren und um in Magdeburg wieder unter Titz zu spielen, der in Hamburg bereits auf ihn und seine spielerischen Fähigkeiten gesetzt hatte. Auch Pollersbeck wartet beim FCM aber noch auf seinen Premieren-Spiel, den Großteil der Saison verpasste der 29-Jährige wegen Rückenproblemen – und als er gerade wieder im Training war, zog sich der Schlussmann in einem Testspiel für Magdeburgs U23 vor gut zwei Wochen dann auch noch einen Muskelbündelriss zu.

Pollersbeck und Amaeachi verletzt – Ito in der Startelf?

Pollersbeck, der erst sechsmal als Nummer zwei in Titz’ Zweitliga-Aufgebot stand, wird die Partie gegen seinen Ex-Klub HSV also sicher verpassen. Und auch das Mitwirken von Amaechi ist höchst fraglich: Der Rechtsaußen konnte sich seit Sommer 2019 unter keinem HSV-Trainer durchsetzen, ließ sich zweimal verleihen (zum Karlsruher SC und zu den Bolton Wanderers), verabschiedete sich vor der Saison dann endgültig – und wurde zum FCM transferiert. Dort erkämpfte sich Amaechi im Laufe der Saison einen Stammplatz, Anfang des Jahres allerdings verlor er diesen wieder und war zuletzt wegen Knieproblemen zum Zuschauen verdammt. Vermutlich auch am Sonntag wieder.

Und Ito? Der Japaner hat von allen Ex-Hamburgern den besten Stand in Magdeburg. Nachdem Ito beim HSV ab 2015 vom Nachwuchsspieler zum Profi gereift war, setzte auch Ex-Trainer Titz in der Bundesliga und in Liga zwei auf den quirligen Asiaten. Nach 37 Pflichtspielen für den HSV zog Ito im Sommer 2019 zunächst weiter nach Belgien zu VV St. Truiden, bevor er sich 2022 zunächst zum FCM verleihen ließ und 2023 dann fest zum Titz-Team wechselte.

Das könnte Sie auch interessieren: Ex-Spieler und Trainer: Warum HSV-Baumgart kein Herz für Magdeburg hat

In dieser Saison steht der Linkaußen bisher bei 25 Zweitliga-Einsätzen, in den vergangenen Wochen war Ito dreimal Startelf-Spieler und kam zuletzt dreimal zur Pause als Joker. Setzt Titz gegen den HSV nun von Beginn an auf Ito – und damit zumindest auf einen von vier Ex-Hamburgern, die neben dem Coach selbst in Magdeburg unter Vertrag stehen?