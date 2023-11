Vor dem Wiedersehen: So schlecht läuft es für die Ex-HSV-Profis in Magdeburg

Die Geschichte hätte eine so romantische werden können. Da kommt mit Christian Titz ein ehemaliger HSV-Trainer daher, baut sich ein Team um zahlreiche Ex-Hamburger und mischt mit ihnen die Zweite Liga auf. Bisher ist das jedoch nicht mehr als Träumerei. Denn ob Julian Pollersbeck, Ahmet Arslan, Xavier Amaechi, Jonah Fabisch oder Tatsuya Ito – sie alle warten noch auf ihre Leistungsexplosion. Am Samstag kommt es zur großen Rückkehr.

Für Arslan läuft es von den genannten Profis noch am besten. Der Offensivmann überragte vergangene Saison in Dresden und bringt seine PS langsam auch eine Klasse höher auf die Straße. Zuletzt stand er vermehrt in der Startelf und steht bei zwei Toren und einem Assist.

1. FC Magdeburg: Ito und Arslan Joker, Pollersbeck und Amaechi außen vor

Auf eine ähnliche Entwicklung dürfte auch Tatsuya Ito hoffen. Von den fünf Ex-HSVern ist er der dienstälteste, dribbelt seit Januar 2022 für den Ost-Klub auf. Wie schon in der vergangenen ist der Japaner jedoch auch in dieser Spielzeit nur Edeljoker. Sammelte er letzte Saison aber immerhin noch zehn Torbeteiligungen in 33 Einsätzen, ist er in der laufenden bei neun Einsätzen gänzlich ohne Scorerpunkt.

Völlig enttäuschend sind dagegen die beiden Sommer-Neuzugänge Julian Pollersbeck und Xavier Amaechi unterwegs. Keeper Pollersbeck verletzte sich gleich in der Vorbereitung an der Wade, verlor den Fight um den Stammplatz im Kasten folglich kampflos und ist noch ohne Einsatz. Amaechi wartet auf einen solchen seit dem ersten Spieltag, war seither teilweise nicht einmal im Kader.

Ex-HSV-Sextett kehrt am Samstag in den Volkspark zurück

Und dann wäre da noch Jonah Fabisch. Für das HSV-Eigengewächs ist Magdeburg die erste Station außerhalb Hamburgs. Mit sieben Scorern in zehn Spielen machte er immerhin bei der Zweitvertretung auf sich aufmerksam, für die Profis ist er jedoch noch ohne Einsatz.

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Entwicklung im Rassismus-Streit zwischen HSV und Bielefeld

Und wie geht es weiter? Ein Hoffnungsschimmer könnte für alle die aktuelle sportliche Misere sein. Nach furiosem Start ist der FCM inzwischen seit sechs Spielen sieglos und auf Rang 13 abgerutscht. Sollte Titz dem mit personellen Veränderungen begegnen wollen, könnte das die Chance für Ito und Co. sein. Am Samstag gastieren sie im Volkspark. Für den einen oder anderen Ex-HSVer womöglich die Chance, ausgerechnet in der einstigen Heimstätte den Startschuss für einen Form-Aufschwung abzugeben.