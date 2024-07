Drochtersen – HSV 1:5: Baumgart wechselt munter durch, Neuzugang Karabec trifft

Der HSV hat auch seinen zweiten Test gewonnen. Nach dem 12:0-Aufgalopp gegen den TuS Neetze am vorigen Wochenende siegte das Team von Steffen Baumgart beim Regionalligisten SV Drochtersen/Assel mit 5:1 (2:1). Königsdörffer (21.), Hadzikadunic (35.), Dompé (48.), Heyer (68.) und Karabec (86.) trafen für den HSV, Reincke (40.) verkürzte zwischendurch für die Niedersachsen. Nach einer Stunde wechselte Baumgart alle zehn Feldspieler aus, denn schon am Samstag steht der Test gegen den VfB Lübeck an. Alle Höhepunkte des Spiels zum Nachlesen im MOPO-Liveticker.

Schlusspfiff! Der HSV gewinnt mit 5:1.

90.+1 Min.: Jatta vergibt die letzte HSV-Chance.

90. Min.: Ecke, Einwurf, Ecke … das Spiel findet nun nahezu komplett in den 30 Metern vor dem D/A-Tor statt.

88. Min.: Jetzt werden es noch schwere Minuten für den Viertligisten, der gegen die frischen HSV-Spieler immer müder wirkt.

86. Min.: Tor für den HSV! Karabec krönt seinen Auftritt nach Zuspiel von Balde. Weil Mohr seinen Schuss noch abfälscht, hat Siefkes keine Chance. Der Zugang trifft zum 5:1 für den HSV!

85. Min.: D/A-Torwart Siefkes kann sich bei einer Hereingabe von Jatta ein weiteres Mal auszeichnen.

84. Min.: Auf der Gegenseite flankt Katterbach zu nah ans Tor, um für Gefahr zu sorgen.

82. Min.: Raunen und ein Achtungsapplaus für D/A-Joker Hyseni, der einen weiten Ball in den HSV-Strafraum knapp verfehlt. Das gibt Fleißpunkte, auch wenn es keine wirkliche Torchance war.

81. Min.: Zehnte Ecke für den HSV. Reis führt von links kurz aus, aber danach geht es nicht schnell genug und die Situation verpufft.

78. Min.: Ramos mit einem Ballverlust, der die Gastgeber nach längerer Zeit mal wieder in Strafraumnähe bringt. Doch die HSV-Abwehr bügelt den Fehler gemeinsam aus.

76. Min.: Jetzt macht es Karabec selbst. Doch auch sein Schuss landet über dem D/A-Gehäuse.

75. Min.: Karabec bringt den Ball in die Mitte zu Poreba, der aus 18 Metern abzieht, den Ball aber über das Tor setzt.

74. Min.: Jatta bleibt über rechts hängen, eine weitere Ecke für den HSV.

70. Min.: Ersatztorwart Daniel Heuer Fernandes ist damit der einzige aus dem HSV-Spieltagskader, der wohl nicht eingesetzt wird.

68. Min.: Tor für den HSV! Die Karabec-Ecke wird von Ramos per Kopf auf den langen Pfosten verlängert, wo Heyer ihn aus kurzer Distanz über die Linie bringt. 4:1 für den HSV!

67. Min.: Sillah bereitet schon einmal eine Heyer-Chance vor. Doch Siefkes ist am Schuss dran und lenkt ihn zur Ecke ab.

65. Min.: Damit ist der HSV vor allem ganz vorn sehr jung unterwegs. Zugang Adam Karabec (21) auf der Zehnerposition, davor Omar Sillah (20) und Fabio Balde (18). Können die Youngster die erfahrene Abwehr des Regionalligisten vor Probleme stellen?

63. Min.: Nach dem Zehnfach-Wechsel hat die HSV-Elf nun folgendes Gesicht: Raab – Heyer, Ramos, David – Jatta, Poreba, Reis, Katterbach, Karabec – Sillah, Balde.

61. Min.: Feierabend für die Feldspieler! Alle zehn Vorderleute von HSV-Torwart Raab verlassen den Platz, Schonlau übergibt die Kapitänsbinde an Reis.

60. Min.: Reincke bringt einen D/A-Konter aufs Tor, HSV-Keeper Raab hat den Ball im Nachfassen.

59. Min.: Dompé mit einem Weitschuss, den D/A-Keeper Siefkes zur Ecke klären muss.

57. Min.: Königsdörffer mit einem Angriff über links, den die Drochtersener aber zum Einwurf klären können.

56. Min.: Ein Fehlpass in der eigenen Hälfte bringt den HSV in leichte Bedrängnis, doch Hadzikadunic und Raab können die Situation gemeinsam bereinigen.

54. Min.: Das Spiel gleicht sich dem Geschehen in der ersten Hälfte an. Der HSV mit viel Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte, Drochtersen mit einem kompakten Abwehrverbund.

52. Min.: Einen Drochtersen-Freistoß fischt HSV-Torwart Raab souverän weg.

50. Min.: Dompé sprüht vor Spielfreude – und sein Verständnis mit Youngster Yalcinkaya ist trotz eines Fehlpasses in der ersten Hälfte bemerkenswert.

48. Min.: Tor für den HSV! Und die Startelf startet richtig gut in die zweite Hälfte: Dompé kommt nach einem weiteren Doppelpass mit Yalcinkaya in eine aussichtsreiche Position und schlenzt den Ball sehenswert ins lange Eck. 3:1 für den HSV!

46. Min.: Noch kein Wechsel beim HSV. Baumgart möchte seiner Startelf wohl noch einige Minuten zusehen.

Anpfiff zur zweiten Hälfte! Das Spiel läuft wieder.

Halbzeit im Kehdinger Stadion. Der HSV führt mit 2:1 beim Regionalligisten, weil Königsdörffer (21.) und Hadzikadunic (35.) jeweils per Kopf zuschlugen. Weil die Hamburger eine Ecke unzureichend verteidigten, konnte Reincke (40.) für die Niedersachsen verkürzen. Zur zweiten Hälfte dürfte HSV-Trainer Baumgart einige Wechsel vornehmen, zumal morgen ja bereits der nächste Test gegen den VfB Lübeck auf dem Programm steht.

44. Min.: Die Zuschauer fordern, Dompé wegen eines „falschen Einwurfs“ zu bestrafen. Doch ein Testspiel im Juli ist Urlaub vom Videobeweis.

42. Min.: Ein Muheim-Freistoß sorgt für keine Gefahr. Einwurf für D/A.

40. Min.: Tor für Drochtersen/Assel! Einen Göttel-Schuss kann der HSV noch zur Ecke klären, doch die bekommen die Hamburger nicht geklärt. Reincke schaltet am schnellsten und bugsiert den Ball zum 1:2 ins Netz. Das war einer der seltenen D/A-Angriffe – und was für einer!

37. Min.: Wenn es einmal schnell geht, geraten auch die Abwehrexperten aus Drochtersen ins Schwimmen. Das Spiel verlagert sich mehr und mehr in die Hälfte der Hausherren, die nur noch gelegentlich Akzente nach vorn setzen können.

35. Min.: Tor für den HSV! Die Ecke wird schnell ausgeführt. Muheim flankt und Hadzikadunic kommt zum Kopfball. Der Bosnier markiert das 2:0 für den HSV.

34. Min.: Königsdörffer mit der Chance zum Doppelpack. Doch der HSV-Stürmer ist im Strafraum zu zaghaft, Drochtersen kann zur fünften Ecke für den HSV klären.

33. Min.: Eine Dompé-Flanke bereitet Drochtersen erneut Schwierigkeiten. Öztunali kommt zum Nachschuss, kann Siefkes aber nicht vor größere Probleme stellen.

31. Min.: HSV-Trainer Baumgart jetzt ganz dicht an der Seitenlinie, mit energischen Anweisungen an seine Spieler.

30. Min.: Dann doch eine Ecke für den Regionalligisten – der Ball wird zur sicheren Beute von HSV-Torwart Raab.

28. Min.: Auch ein en seltenen Fehlpass von Dompé kann Drochtersen nicht zu einem schnellen Angriff nutzen. Der HSV presst früh und unterbindet gegnerische Angriffe derzeit recht konsequent.

26. Min.: Der ebenfalls auffällige Muheim mit einer weiteren Flanke, die aber nichts einbringt.

23. Min.: Königsdörffer belohnt den HSV für eine starke Phase. Die Anhänger der Gastgeber versuchen derweil, ihr Team mit „S-V-D-A“-Sprechchören aufzumuntern.

21. Min.: Tor für den HSV! Königsdörffer köpft eine Flanke von Dompé ins lange Eck. Das 1:0 für den Zweitligisten, das sich in den letzten Minuten abgezeichnet hat.

19. Min.: Ecke von rechts, ausgeführt von Muheim. Drochtersen kann die Situation nicht bereinigen, sodass Schonlau zum Drehschuss ansetzen kann. Nur eine starke Parade von D/A-Keeper Siefkes verhindert die HSV-Führung.

17. Min.: Erste gute Chance für den HSV! Öztunali mit einem starken Steilpass auf Königsdörffer, der im Strafraum aber nicht zum Abschluss kommt, weil Mohr ihn fair abgrätscht.

15. Min.: Der auffällige Dompé wird zu Fall gebracht. Freistoß für den HSV, den er selbst ausführt – doch Drochtersen kann klären.

14. Min.: Erste Ecke für den HSV. Dompés Flanke wird von der D/A-Abwehr aber aus der Gefahrenzone geköpft.

12. Min.: Erneute Standardsituation für Drochtersen. Cebullas Freistoßflanke bringt aber keine Gefahr fürs HSV-Tor.

10. Min.: Freistoß für Drochtersen nach Foul von Elfadli. Von der Reith schießt den Ball in die HSV-Mauer, beim zweiten Ball der Gastgeber wird Abseits gepfiffen.

9. Min.: Dompé setzt sich auf der linken Angriffsseite durch, aber seine Flanke auf Oliveira gerät zu ungenau.

7. Min.: Der HSV versucht geduldig, Lücken bei den defensivstarken Niedersachsen zu finden. Das gelingt aber noch nicht richtig.

5. Min.: Yalcinkaya wird gefoult. Freistoß für den HSV in der eigenen Hälfte, der folgende Angriff versandet aber.

4. Min.: Schonlau klärt die Situation beim ersten nennenswerten Angriff der Hausherren.

3. Min.: 2500 Zuschauer:innen haben sich in Drochtersen eingefunden, das Kehdinger Stadion ist damit ausverkauft.

2. Min.: Dompé und Yalcinkaya leiten mit einem Doppelpass den ersten HSV-Angriff ein, der aber nichts einbringt.

Anpfiff! Das Spiel läuft.