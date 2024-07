„Einer der spannendsten Klubs im deutschen Fußball“: HSV verkündet Selke-Transfer

Der HSV rüstet weiter für den Kampf um die Bundesliga-Rückkehr auf. Nach Daniel Elfadli (Magdeburg) und Adam Karabec (Sparta Prag) steht der dritte Sommer-Zugang fest. Mit Davie Selke wechselt ein Bundesliga-Stürmer in den Volkspark. Es ist ein Transfer, der die Ambitionen der Hamburger deutlich unterstreicht.

Selke und der HSV – am Ende ging alles ganz schnell. Vor gut einer Woche hatte die MOPO erstmals über den möglichen Transfer berichtet. Damals standen beide Seiten im Austausch, konkrete Verhandlungen gab es aber nicht. In dieser Woche nahm das Thema nun ordentlich Fahrt auf. Aus einem ersten Treffen in Hamburg wurde schnell mehr. Am Mittwoch absolviert der Stürmer seinen Medizincheck, am Donnerstag folgte die Vertragsunterschrift.

„Mit Davie Selke stellen wir unseren Kader sowohl in der Breite als auch in der Spitze noch besser auf“, sagt HSV-Sportdirektor Claus Costa, der überzeugt ist, dass der 29-jährige Angreifer mit seiner Qualität und Erfahrung eine wichtige Rolle für den HSV in der kommenden Saison spielen wird.

Selke hat schon unter Baumgart und Kuntz trainiert

Für Werder Bremen, RB Leipzig, Hertha BSC und den 1. FC Köln hat Selke in den vergangenen Jahren insgesamt 238 Spiele (46 Tore, 20 Vorlagen) in der Bundesliga gemacht. In Köln lernte er dabei auch Steffen Baumgart kennen. Die Chemie zwischen beiden passt. Mit HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz hat er ebenfalls eine gemeinsame Vergangenheit. Kuntz war Selkes Trainer in der deutsche U21-Nationalmannschaft. Zusammen wurde 2017 der EM-Titel gewonnen.

Auch in der Zweiten Liga hat Selke Erfahrung

Im Volkspark gibt es jetzt das große Wiedersehen. Komplett neu wird die Zweite Liga dabei für den Angreifer nicht sein. Mit Leipzig war er dort bereits in der Saison 2015/16 aktiv. Mit zehn Toren in 30 Spielen hatte Selke einen großen Anteil am Bundesliga-Aufstieg der Leipziger. Gleiches wird von ihm nun auch in Hamburg beim HSV erwartet.

„Ich freue mich sehr auf den HSV. Ich habe mit Stefan Kuntz und Steffen Baumgart bereits erfolgreich zusammengearbeitet, beide haben mir ihre klaren Vorstellungen und Ziele überzeugend aufgezeigt. Der HSV ist einer der spannendsten Klubs im deutschen Fußball und der Gedanke daran, dabei mitzuhelfen, diesen Verein in die Bundesliga zurückzubringen, hat mich sofort gepackt“, sagt Selke. Mehr als zufrieden ist auch Kuntz mit der Verpflichtung. Er betont: „Davie hat im Fußball schon viel erlebt und bringt einen großen Erfahrungsschatz mit nach Hamburg. Mit seiner Spielweise, aber vor allem auch seiner Mentalität wird er für unsere Mannschaft eine große Bereicherung sein.“