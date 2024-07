„Ich habe keine Liste”: Baumgart spricht über HSV-Abgänge und lobt einen Reservisten

Zwei neue Spieler hat der HSV bisher verpflichtet. Auf Daniel Elfadli (1. FC Magdeburg) folgte Adam Karabec (Sparta Prag). Zudem wurde die Leihe von Dennis Hadzikadunic (FK Rostov) verlängert. Weitere Spieler sollen folgen. Heißt auch, dass andere gehen müssen. „Ich habe keine Liste“, sagte Trainer Steffen Baumgart nun und führt nach eigenen Angaben auch noch keine Gespräche mit möglichen Abgängen. Zu denen zählte bisher unter anderem auch Moritz Heyer. Doch für den universell einsetzbaren Defensivspezialisten brach Baumgart jetzt eine Lanze.

„Alle Spieler, die dabei sind, sind so lange wichtig, wie sie hier sind. Sie sind erst unwichtig, wenn sie den Verein verlassen haben“, äußerte sich Baumgart am zweiten Trainingstag im Volkspark diplomatisch, um dann aber zu ergänzen: „Wir werden sehen, wie sich die Plätze verteilen und dann werden wir nach und nach Entscheidungen treffen und mit den Jungs offen reden.“

Baumgart hebt Heyers Flexibilität hervor

Einer von ihnen könnte Heyer sein, der in der vergangenen Saison nur noch selten zum Zug kam. „Er hat hier eine Situation gehabt, die über einen langen Zeitraum nicht so war, wie wir uns das alle vorgestellt haben“, findet Baumgart, der ausdrücklich Heyers Flexibilität hervorhebt. Der 29-Jährige kann in der Viererkette jede Position spielen und kam auch schon auf der Sechs zum Einsatz. Während die einen vermuten, sein Portfolio würde ihm zum Verhängnis werden, betonte Baumgart hingegen Heyers Wertigkeit für den HSV-Kader aufgrund seiner Flexibilität: „Ich kenne das von mir. Ich konnte das auch. Dadurch war ich immer wieder gefragt.“

Das könnte auch auf Heyer zutreffen. Gerade angesichts des Spielermangels auf der rechten Außenverteidigerposition. „Ich kann sagen, dass ich mehr als zufrieden bin mit ihm. Er ist nicht nur technisch und taktisch einer der Spieler, die ein Spiel auch lenken und leiten können“, lobte Baumgart nun. Ob das nur nette Worte waren oder ob Heyer wirklich noch mal wichtig wird für den HSV, bleibt zunächst offen – noch…