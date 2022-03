Blick auf die Vorjahre bereitet Sorgen: Bekommt Kittel noch die Kurve?

Mit 13 Vorlagen und sieben Treffern ist Sonny Kittel der Topscorer beim HSV. Der 29-Jährige spielt eigentlich eine starke Saison und wird gerne als Unterschiedsspieler im Team der Hamburger bezeichnet. Zuletzt lief es bei Kittel jedoch überhaupt nicht mehr rund, entsprechend sahen auch die Ergebnisse aus.

Will der HSV im Saisonendspurt noch mal so richtig in das Aufstiegsrennen eingreifen, muss in den verbleibenden acht Spielen eine Siegesserie her. Dafür muss auch Kittel wieder die Kurve kriegen. Er ist bei Tim Walter im Mittelfeld als Ideengeber gesetzt. Das Problem: Läuft es bei Kittel auf dem Platz nicht, läuft es auch oft für die komplette Mannschaft nicht. Zu sehen gab es das zuletzt vor allem beim 1:2 in Nürnberg und beim 1:1 in Düsseldorf.

HSV: Sonny Kittel steckt derzeit in einem Form-Tief

Bei beiden Auftritten lief das Spiel komplett an Kittel vorbei. Er kam in Nürnberg und in Düsseldorf jeweils nur auf rund 40 Ballkontakte und gab keinen Torschuss ab. Drei Spiele in Folge ist Kittel mittlerweile ohne Scorer-Punkt. Eine solche Serie gab es von ihm in dieser Spielzeit zuvor noch nicht.

Kittel muss nun schnell wieder die Kurve kriegen und beweisen, dass er auch in der entscheidenden Saisonphase mit seiner Qualität am Ball für den Unterschied auf dem Platz sorgen kann. Denn auffällig ist: In der vergangenen Saison blieb Kittel zwischen dem 21. und 30. Spieltag ohne Tor-Beteiligung. Im Jahr davor gab es von ihm an den letzten zwölf Spieltagen lediglich drei Torvorlagen.

Noch ist die Hoffnung da, dass es diesmal anders läuft. Kittel ist gefragt. Die erste Antwort kann er am Samstag gegen Paderborn geben. Vielleicht sollte er sich vorher noch mal das letzte Gastspiel der Ostwestfalen im Volkspark anschauen. Der HSV gewann 3:1, Matchwinner mit zwei Toren war Sonny Kittel.