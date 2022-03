„Wenn man einen Trainer hat…“: Doyle blüht auf und hat eine Botschaft für Walter

Am kommenden Samstag tritt der HSV im Volksparkstadion gegen den SC Paderborn an. Zehn Pflichtspielduelle hat es bislang zwischen den Hamburgern und den Ostwestfalen gegeben. Dabei gab es immer einen Sieger. Der HSV feierte sieben Erfolge, Paderborn drei. In der Hinrunde traf Tommy Doyle für die Hamburger in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg beim SCP. Diesmal kann der Engländer nicht helfen. Er spielt seit Winter in Cardiff und freut sich dort über große Beliebtheit.

Beim HSV kam Doyle in der Hinrunde nur auf sechs Liga-Einsätze über insgesamt 73 Minuten. Er sorgte als Vorlagengeber beim 1:1 in Aue in der Nachspielzeit für den Ausgleich und traf in Paderborn zum späten Sieg. Von den HSV-Fans wurde die Leihgabe von Manchester City gefeiert. Trainer Tim Walter war mit seiner Bereitschaft und Entwicklung weniger zufrieden. Die Folge: Im Winter wurde der Vertrag wieder aufgelöst.

Mit Doyle ging es für Cardiff zurück in die Erfolgsspur

Mit Cardiff City fand der 20-jährige Mittelfeldspieler schnell einen neuen Verein. Er unterschrieb einen Leihvertrag bis Saisonende und sollte helfen den Klub aus Wales in der zweiten englischen Liga zu halten. Eine Erfolgsgeschichte ist es schon jetzt. Mit Doyle im Team kam für Cardiff der Erfolg zurück. Die Waliser holten aus den vergangenen zwölf Spielen sieben Siege und stehen mittlerweile im gesicherten Mittelfeld der Liga. Doyle ist klarer Stammspieler, stand in elf Liga-Spielen in der Startelf. Dabei erzielte er zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.

„Ich bin in einer Phase meiner Karriere, in der ich das Gefühl habe, dass ich nur besser werden kann. Wenn man einen Trainer hat, der an einen glaubt, ist das ein großartiges Gefühl“, sagte er kürzlich. Es ist eine Aussage, die durchaus auch als kleines Nachtreten Richtung Walter verstanden werden kann.

Cardiff will Doyle einen neuen Vertrag geben

Doyle, der zurzeit mit der englischen U21-Nationalmannschaft unterwegs ist, hat sein Glück in Cardiff gefunden. Die Verantwortlichen sind dort sogar so sehr von ihm überzeugt, dass das Leih-Geschäft mit Manchester City über den Sommer hinaus verlängert werden soll.

Auch so kann es also gehen. Beim HSV hat man davon nichts mehr. Gegen Paderborn müssen diesmal andere für den Unterschied auf dem Platz sorgen.