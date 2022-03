In letzter Sekunde: Glatzel rettet schwachen HSV

In buchstäblich letzter Sekunde hat sich der HSV beim 1:1 bei Fortuna Düsseldorf noch einen Zähler gesichert – und das trotz eines über weite Strecken schwachen Auftritts. Erst in der 85. Minute hatte der eingewechselte Adam Bodzek die dominante Fortuna nach einer Ecke per Distanzschuss in Führung gebracht. Als die Hamburger schon geschlagen schienen, schlugen sie doch noch zurück und wendeten die dritte Pleite in Serie doch noch ab. Robert Glatzel köpfte nach einer Ecke, die von Alidou per Kopf verlängert wurde, zum umjubelten 1:1 ein. Ein schmeichelhafter Punktgewinn für die Hamburger.

Das Spiel zum Nachlesen:

Danach ist Schluss! Der HSV sichert sich in allerletzten Sekunde durch einen Kopfball von Robert Glatzel einen Punkt bei Fortuna Düsseldorf.

90. Min. TOOOOOOOOOOR FÜR DEN HSV! GLATZEL KÖPFT DEN BALL INS TOR!

90. Min. Es springt noch ein Eckball für den HSV bei raus.

90. Min. Noch einmal Freistoß für den HSV, Heuer Fernandes ist mit vorne.

90. Min. Es wird noch einmal turbulent. Nachdem Bodzek den Eckball klärt, setzt Reis Heyer in Szene. Der heraus eilende Kastenmeier klärt vor dem Hamburger Defensivmann.

90. Min. Noch einmal Ecke für den HSV, bei dem inzwischen Maximilian Rohr auf dem Platz steht.

88. Min. Torschütze Bodzek foult Glatzel, sieht dafür die gelbe Karte.

87. Min. Bitter für den HSV, der sich mit einer Niederlage endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschieden dürfte. Verdient ist die Führung für die Gastgeber allemal.

85. Min. TOR FÜR FORTUNA DÜSSELDORF! Die Fortuna führt eine Ecke kurz aus, Narey legt den Ball auf den eingewechselten Bodzek. Der zieht aus der Distanz ab – und trifft zum verdienten 1:0.

84. Min. Lobinger holt noch einmal einen Eckball für die Fortuna raus. Die wechselt vorher noch doppelt. Robert Bozenik kommt für Appelkamp, Kristoffer Peterson für Iyoha.

83. Min. Jetzt mal wieder Düsseldorf im Vorwärtsgang. Narey, heute gegen die Ex-Kollegen besonders motiviert, holt einen Einwurf an der Eckfahne raus.

80. Min. Für den Moment scheint es tatsächlich so. Die Hamburger setzen sich ein wenig in des Gegners Hälfte fest, läuft die Fortuna jetzt seinerseits früh an.

78. Min. Gibt das dem HSV noch einmal Rückenwind?

76. Min. Die größte Chance des Spiels hat der HSV! Kastenmeier spielt den Ball Kinsombi direkt in den Fuß, der Hamburger legt den Ball aber zu ungenau quer, sodass Glatzel freistehend vor dem Tor nicht an den Ball kommt. Das war eine 100-prozentige Chance!

73. Min. Prib unterbindet einen Konter mit einem Foul an Alidou, dafür sieht der Mittelfeldmann die gelbe Karte. Zu allem Überfluss hat sich Prib beim Foulspiel selbst verletzt und muss ausgewechselt werden. Für ihn kommt Adam Bodzek.

71. Min. Nareys Hereingabe segelt an Freund und Feind vorbei.

69. Min. Die Fortuna erarbeitet sich den nächsten Eckball. Ein Einverbund können die Hamburger klären.

67. Min. Das erste Mal seit längerem haben die Hamburger jetzt eine Ballbesitzphase.

65. Min. Ecke für den HSV! Gefahr entsteht keine.

63. Min. Düsseldorf beißt sich am Hamburger Strafraum fest. Noch aber schafft es der HSV, in letzter Not ein Fuß oder Bein reinzuhalten. Wie lange das noch gut geht?

61. Min. Schonlau fällt Ginczek, Freistoß für die Fortuna zentral in der Hamburger Hälfte. Danach wechselt Thioune ihn aus, für den Stürmer kommt Lex-Tyler Lobinger. Der Freistoß landet im übrigen direkt in den Armen von Heuer Fernandes.

60. Min. Wieder Iyoha! Nach einer Flanke von Hartherz nimmt der Stürmer den Ball mehr oder weniger direkt – die falsche Entscheidung. Weit drüber. Da war mehr drin.

58. Min. Krummes Ding. Kinsombi flankt halbhoch in den Sechszehner, Glatzel kommt irgendwie mit dem Rücken zum Tor an den Ball und legt diesen drüber.

56. Min. Tim Walter wechselt doppelt. Faride Alidou kommt für Jatta, Jan Gyamerah für Chakvetadze.

54. Min. Der HSV kommt hier mehr und mehr in Bedrängnis, eine Fortuna-Führung wäre längst verdient.

53. Min. Nächster Abschluss von Düsseldorf. Iyoha zieht aus 16 Metern ab, kein Problem für Heuer Fernandes.

52. Min. Fast ein Slapstick-Gegentor für den HSV. Heuer Fernandes will einen Ball klären, schießt dabei aber Hartherz an. Von dessen Rücken fliegt der Ball knapp über das Hamburger Tor. Glück für den HSV-Keeper.

50. Min. Es geht hin und her. Völlig überflüssiger Ballverlust von Reis, Ginzcek fasst sich ein Herz und schießt drüber.

49. Min. Gute Aktion vom HSV. Gewohnt kleinteilig kombinieren sich die Hamburger über ihren Torwart in des Gegners Hälfte, Chakvetadze verzieht seinen Abschluss aber völlig.

48. Min. Die erste dicke Möglichkeit im zweiten Durchgang gehört wieder Düsseldorf. Nach einer Flanke von Harherz verlängert Ginczek per Kopf auf Tanaka. Der Japaner probiert es Tanaka aus kurzer Distanz, Vagnoman fälscht noch entscheidend ab. Nach dem kommt Narey aus der Distanz zum Abschluss – drüber.

46. Min. Freistoß für den HSV in der eigenen Hälfte nach Foul an Chakvetadze.

Anpfiff 2. Halbzeit! Mit unveränderten Mannschaften geht es weiter.

Halbzeitpfiff! Mit einem 0:0 geht es in die Kabinen, das ist für den HSV wohl die beste Nachricht bislang. Fortuna Düsseldorf ist hier das deutlich aktivere, das bessere Team. Durch Edgar Pribs direkten Freistoß (14.) und Emmanuel Iyohas Großchance kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) trafen die Düsseldorfer bereits zweimal den Pfosten. Bitter für den HSV: Linksverteidiger Miro Muheim musste in der 24. Minute wegen Knieproblemen ausgewechselt werden, für ihn kam David Kinsombi.

45. Min. Die größte Möglichkeit des Spiels! Tanaka legt aus dem Rückraum auf Ginzcek, der klug auf Iyoha durchsteckt. Völlig frei vor Heuer Fernandes scheitert der Stürmer aus wenigen Metern am Pfosten!

42. Min. Hartherz beendet Hamburger Hoffnungen auf einen aussichtsreichen Konter mit einer klugen Grätsche gegen Jatta.

39. Min. Wieder ein Ballverlust, dieses Mal von Chakvetadze. Narey schaltet schnell, wackelt Jatta aus und trifft dann die falsche Entscheidung. Statt Ginczek mitzunehmen, probiert es der Ex-Hamburger aus knapp 25 Metern und verfehlt sein Ziel deutlich.

38. Min. Auch Ludovit Reis ist mit einer Schiedsrichterentscheidung von Fritz nicht einverstanden und tut das laut kund. Dafür fängt sich der Niederländer eine amtliche Standpauke vom Referee ein.

37. Min. Chakvetadze mal mit einer guten Balleroberung. Bevor es allerdings gefährlich wird, holt sich Iyoha das Leder wieder.

35. Min. Der HSV tritt mal in Erscheinung. Jatta legt den Ball auf Kinsombi, der fackelt vor dem Sechszehner nicht lange und probiert es mit links. Kastenmeier muss eingreifen.

34. Min. Tanaka erobert den Ball gegen Reis, will auf Ginczek durchstecken. Sein Pass gerät allerdings viel zu weit.

33. Min. Erste gelbe Karte der Partie. Bakaery Jatta regt sich dermaßen darüber auf, dass er keinen Einwurf bekommt, dass Fritz ihm wegen Ballwegschlagens die gelbe Karte zeigt. Es ist die vierte für den Gambier.

31. Min. Bezeichnend für die Hamburger Offensivbemühungen. Heyer versucht Jatta zu schicken, sein Ball ist für den Offensivmann aber unerreichbar. Abstoß Düsseldorf.

30. Min. Nächster Hamburger Ballverlust in der Offensive. Iyoha tankt sich gegen zwei HSV-Verteidiger in den Strafraum durch, verpasst es aber auf Ginczek querzulegen. So können die Hamburger auf Kosten eines Eckballes klären. Der bringt erneut nichts ein.

28. Min. Chakvetadze foult Iyoha, Freistoß Düsseldorf am Mittelkreis.

26. Min. Heuer Fernandes bringt Vuskovic mit einem zu kurzen Doppelpass in Bedrängnis. Das geht gerade noch gut für die Hamburger.

26. Min. Narey holt sich den Ball gegen Schonlau, zieht in den Strafraum. Jatta klärt per fairer Grätsche, auch wenn Düsseldorf protestiert.

25. Min. Taktisch wird Vagnoman Muheim links hinten ersetzen, Heyer rückt dafür auf die rechte Abwehrseite. Den Sechserpart übernimmt Kinsombi.

24. Min. Mit einigen Minuten Verzögerung dann doch der verletzungsbedingte Wechsel. Für den am Knie angeschlagenen Muheim kommt David Kinsombi in die Partie.

23. Min. Narey zieht den nächsten Eckball für die Fortuna. Der HSV kann zunächst klären, schließlich kommt wieder Prib zum Abschluss, erneut aus der Distanz, erneut drüber.

22. Min. Düsseldorf bleibt hier das aktivere Team. Der HSV findet, vor allem offensiv, noch nicht so recht ins Spiel.

21. Min. Jetzt auch der erste Eckball für Düsseldorf. Nareys Ball wird allerdings ebenso gefährlich wie der der Hamburger vor wenigen Sekunden.

20. Min. Die Ecke bringt keinerlei Gefahr ein. Muheim kehrt derweil auf den Rasen zurück, entgegen der ersten Ansage vom Teamarzt.

19. Min. Vorher wird allerdings Muheim auf dem Rasen vom medizinischen Team am Knie behandelt, Teamarzt Götz Welsch zeigt sofort an: Wechseln.

19. Min. Jetzt mal der HSV. Reis probiert sein Glück aus der Distanz, Iyoha fälscht ab. Erste Eckball der Partie.

17. Min. Nächster Ballverlust, dieses Mal von Jatta. Prib profitiert und probiert es aus der Distanz – im Nachfassen hat Heuer Fernande den Ball.

16. Min. Düsseldorf kommt in den letzten Minuten besser rein, fängt an den HSV unter Probleme zu stellen.

14. Min. Und trifft beinahe zum 1:0! Der Direktversuch des Mittelfeldspielers landet am Pfosten! Anschließend verpasst de Wijs völlig freistehend das Tor, schießt ein Luftloch. Auch Heuer Fernandes scheint noch dran gewesen zu sein. Glück für den HSV!

13. Min. Gute Freistoßposition für Düsseldorf an der rechten Strafraumseite. Muheim hatte Narey gefoult. Wird es per Standart gefährlich? Linksfuß Prib legt sich den Ball hin…

11. Min. Heyer schickt Vagnoman auf der rechten Seite auf die Reise, de Wijs kocht den U21-Nationalspieler im Zweikampf aber problemlos ab.

9. Min. Jatta wird von Hartherz gefoult, krümmt sich am Boden. Schiedsrichter Marco Fritz ahndet das Einsteigen fälschlicherweise nicht, kurz darauf geht es weiter.

8. Min. Im Gegenzug der HSV. Chakvetadze setzt Muheim in Szene, dem Linksverteidiger verrutscht ein Flankenball aber. Keine Gefahr.

6. Min. Erster Abschluss der Partie – von Narey! Der Flügelstürmer zieht kurz vor dem Sechszehner nach innen und probiert es aus der Distanz – drüber.

5. Min. Fehler im Aufbauspiel der Hamburger, Iyohas Flankenversuch landet aber auf dem Hamburger Tor. Die Mannschaft von Thioune presst teilweise mit zwei Stürmern im Hamburger Strafraum.

4. Min. Heuer Fernandes baut das Spiel hier in den ersten Minuten fast am Mittelkreis stehend auf.

3. Min. Erste gute Kombination vom HSV. Am Ende kommt Kittel zu spät an den Ball, Abstoß Düsseldorf.



2. Min. Fortuna-Stümer Iyoha läuft extrem früh an, die Hamburger lassen den Ball in den eigenen Reihen laufen.

Min Die Hamburger bauen zunächst in der eigenen Hälfte über Keeper Heuer Fernandes auf.

Anpfiff! Der HSV hat angestoßen, das Spiel läuft.