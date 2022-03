„Besonderes Verhältnis”: Thioune will seinen HSV-Kumpel besiegen

Wenn der HSV am Samstag in Düsseldorf antritt, gibt es an der Seitenlinie ein ganz besonderes Wiedersehen. Fortuna-Coach Daniel Thioune trifft auf HSV-Assistent Merlin Polzin. Beide verbindet eine Freundschaft. Nun begegnen sie sich erstmals als Gegner.

Viele Jahre sind Thioune und Polzin im Fußball einen gemeinsamen Weg gegangen. Los ging alles 2017 im Nachwuchs des VfL Osnabrück. Als U19-Trainer holte sich Thioune damals Polzin an seine Seite. Nur wenig später wechselten beide zu den Profis und schafften dort zusammen den Aufstieg in die Zweite Liga. 2020 kam das Duo zusammen zum HSV. Im Frühjahr 2021 trennten sich dann dort die Wege. Thioune wurde freigestellt, Polzin durfte bleiben, verlängerte inzwischen sogar seinen Vertrag.

„Mit Merlin ist es ein besonderes Verhältnis. Wir hatten eine tolle Zeit und sind gemeinsam gewachsen“, erzählt Thioune, der betont, dass er mit Polzin weiterhin regelmäßig im Kontakt steht. Dass beide beruflich nicht mehr gemeinsam unterwegs sind, ist für ihn kein Problem. „Wir können Person und Sache voneinander trennen. Jeder geht jetzt seinen Weg, aber wir haben privat noch viel miteinander zu tun. Wenn er erfolgreich ist, freue ich mich, und er freut sich, wenn ich erfolgreich bin.“

Samstagnachmittag könnte das etwas schwierig werden. Thioune und Polzin sind direkte Gegner. Beide wollen gewinnen.