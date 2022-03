Kartenrausch und Last-Minute-Gegentor: HSV unterliegt in Nürnberg

Der HSV unterliegt dem 1. FC Nürnberg mit 1:2 (1:1). In einer zerfahrenen zweiten Halbzeit ist am Ende Tim Handwerker (88.) der Spielverderber für die Mannschaft von Tim Walter. Somit kann der HSV nicht näher an die Aufstiegsränge heranrücken und das Saisonfinale wird umso enger.

Eigentlich legten beide Teams gut los und kamen mit viel Tempo aus der Kabine. Köpke (11.) und Chakvetadze (12.) vergeben auf beiden Seiten die ganz großen Gelegenheiten zur Führung. Nur kurz darauf machte Köpke (15.) es nach Vorarbeit von Nürnberger dann besser und schob aus kurzer Distanz ins leer Tor ein.

Der HSV reagierte mit viel Offensivdrang und belohnte sich in Form von Ludovit Reis (25.), der zum Ausgleich unhaltbar für Mathenia einnetzte. Die Rothosen blieben am Drücker, ohne sich die ganz großen Torchancen herauszuspielen. So blieb der Club bei Kontern gefährlich. Heuer Fernandes (34.) bügelte einen Fehler von Muheim aus.

Nach der Pause wurde das Spiel immer zerfahrener. Auf beiden Seiten gab es viele Fouls und Schiedsrichter Jöllenbeck zückte vermehrt die Karten. Insgesamt neun Stück sollten es bis zum Abpfiff werden. Nürnberg nahm dem HSV mit dem körperlichen Spiel und mit reichlich Einsatz den Spielfluss und auch die gefährlichen Angriffs-Aktionen.

Reis (69.), Schonlau (84.) und Wintzheimer (87.) hätten den Siegtreffer erzielen können. Aber sie scheiterten entweder an Christian Mathenia oder an der eigenen Genauigkeit. Stattdessen wurde Tim Handwerker (88.) auf der anderen Seite zum Matchwinner für den 1. FC Nürnberg und zur Spaßbremse für den HSV.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff 2. Halbzeit

90.+4 Min Jöllenbeck pfeift das Offensiv-Foul von Vuskovic. Das war wahrscheinlich die finale Aktion des Spiels.

90.+3 Min Es gibt nochmal Ecke für den HSV. Auch Daniel Heuer Fernandes ist jetzt im gegnerischen Strafraum. Die möglicherweise letzte Chance noch den Ausgleich zu erzielen.

90. +2 Min Nürnberg befreit sich und kann sich kurz in der Hamburger Hälfte festsetzen. Alles wertvolle Sekunden für den Club.

90.+1 Min Kaufmann holt sich direkt die Gelbe Karte für eine Schwalbe im Nürnberger Strafraum ab.

90. Min Tim Walter bringt jetzt die volle Offensive und wechselt Suhonen für Meffert ein. Außerdem ist Kaufmann für Glatzel drin. Auch Nürnberg tauscht durch. Suver ersetzt Möller Daehli und Geis kommt für Schleimer. Eindeutig defensive Wechsel. Der Club wird jetzt mauern. Vier Minuten nachspielzeit sind angezeigt.

89. Min Daniel Heuer Fernandes ist zum zweiten Mal an diesem Abend geschlagen. Handwerker schlägt mit seinem schwachen rechten Fuß von links eine Flanke in den Hamburger Strafraum. Dort geht Dovedan hoch, kommt aber nicht an den Ball. Trotzdem reagiert Heuer Fernandes auf diese Aktion, macht einen Schritt nach links und kann den Einschlag nicht mehr verhindern. Der Ball senkt sich punktgenau am langen rechten Pfosten ins Eck.

88. Min Tor für den 1. FC Nürnberg! Handwerker mit Lucky-Punch

87. Min Der HSV kontert über Chakvetadze, der das Spielgerät gut auf den rechten Flügel zu Wintzheimer verlagert. Der Hamburger Stürmer schließt aus 16 Metern ab, aber schießt genau in die Arme von Mathenia.

85. Min Auch die Nürnberger wechseln jetzt. Dovedan ersetzt Köpke und Krauß darf für Nürnberger.

84. Min Schonlau hat nochmal die Megachance, den Ball aus sieben Metern im Tor unterzubringen, aber sein Schuss geht am Tor vorbei. Der Treffer hätte wahrscheinlich auch nicht gezählt, weil Schonlau im Vorfeld mit der Hand am Ball war.

83. Min Manche Szenen legt Schiedsrichter Jöllenbeck sehr kleinlich aus. Einen Schubser von Vagnoman im Luftzweikampf an der Mittellinie pfeift er sofort als Nürnberger Freistoß ab.

82. Min Jetzt wechselt Tim Walter doch noch. Manuel Wintzheimer kommt für Bakery Jatta und David Kinsombi betritt für den heute blassen Sonny Kittel den Platz.

81. Min Schonlau wagt den Ausflug nach vorne und verliert den Ball 30 Meter vor dem Nürnberger Tor. Vuskovic und Meffert erobern das Spielgerät mit vereinten Kräften zurück.

80. Min Handwerker feiert sich für einen gewonnen Freistoß gegen Jatta ab. Der Nürnberger wirft wirklich alles rein, was er hat und holt den Abstoß heraus.

79. Min Beide Trainer halten sich bisher mit Wechseln zurück. Vielleicht möchte keiner die Dynamik auf dem Feld zerstören.

78. Min Handwerker wagt den Beinschuss gegen Vagnoman und fällt dann. Doch Jöllenbeck lässt weiterlaufen. Das Stadion kann es nicht fassen und begleitet die Aktion mit lauten Pfiffen.

77. Min Die Schlussphase ist angebrochen und das Spiel ist sehr zerfahren. Muheim rutscht an der Seitenlinie weg und tritt ohne böse Absicht Duman von hinten in die Hacken.

75. Min Bakery Jatta will eine Entscheidung von Jöllenbeck nicht wahrhaben, nachdem Handwerker eher über seine eigenen Beine gestolpert ist. Trotzdem gibt es den Freistoß für die Gastgeber. Jatta sollte sich nicht zu sehr beschweren. Die Karten sitzen momentan locker.

74. Min Duman wird gut in Szene gesetzt, steht aber beim Anspiel meterweit im Abseits.

73. Min Die Partie wird immer hitziger. Reis und Tempelmann grätschen beide in den Ball und treffen sich gegenseitig. Die Nürnberger Bank ist sofort aufgesprungen. Weil der Nürnberger früher am Spielgerät ist, sieht Reis die Gelbe Karte.

72. Min Tempelmann hat sich für Gelb beworben und sieht jetzt die Karte für ein unfaires Einsteigen gegen Vuskovic.

71. Min Duman wird im Strafraum des HSV in Szene gesetzt und geht in das Duell mit Muheim. Doch dann geht die Fahne hoch. Das Schiedsrichtergespann hat die Abstellung richtig erkannt.

70. Min Josha Vagnoman macht bis hierhin ein starkes Spiel und ist fehlerfrei. Gute Vorstellung des Startelf-Rückkehrers.

69. Min Reis mit dem ersten Hamburger Abschluss der zweiten Halbzeit. Der niederländische U21-Nationalspieler zieht im Strafraum von rechts ins Zentrum und schließt mit dem linken Fuß aus 15 Metern ab. Sein Schuss ist leicht abgefälscht, aber Mathenia ist auf seinem Posten.

67. Min Das Kartenfestival geht munter weiter. Auch Miro Muheim sieht Gelb, nachdem er sich zu heftig beschwert hatte.

66. Min Bakery Jatta sieht die nächste Gelbe Karte des Spiels, weil er den Nürnberger Konter über Duman mit einem Foul stoppt.

65. Min Kuriose Szene: Christian Mathenia sieht die Gelbe Karte, doch niemand weiß so richtig, wofür. Drei Nürnberger eilen zu Jöllenbeck, aber der bleibt bei seiner Entscheidung.

64. Min Für Robert Glatzel ist es bisher ein glückloser Abend. Immerhin holt der Hamburger Stürmer jetzt die Ecke heraus.

63. Min Sonny Kittel bringt den Ball aus halbrechter Position hoch hinein in den Nürnberger Strafraum. Glatzel kommt zwar mit dem Kopf ran, kann die Kugel aber nicht mehr gefährlich aufs Tor bringen.

62. Min Vuskovic bleibt nach einem Tritt von Tenmpelmann liegen. Der Kroate kann aber weiterspielen. Für Tempelmann gibt es noch eine letzte Ermahnung von Jöllenbeck.

61. Min Jatta und Vagnoman mal wieder im Zusammenspiel und holen immerhin den Einwurf heraus.

60. Min Die Franken erkämpfen sich unter dem Jubel ihrer Anhänger zwei Ecken nacheinander, aber der Hamburger Abwehrriegel hält.

58. Min Handwerker zieht aus 25 Metern Torentfernung ab und ist damit nicht ungefährlich. Der Ball hat eine fiese Flugkurve und senkt sich vor Heuer Fernandes ab. Der HSV-Keeper muss die Fäuste nehmen und lenkt das Leder zur Ecke über das Tor.

57. Min Reis revanchiert sich an gleicher Stelle und zieht das leichte Foul.

56. Min Tempelmann stellt Ludovit Reis an der Mittellinie ein Bein und kommt deutlich zu spät gegen den Niederländer. Glück für Tempelmann, dass Jöllenbeck die Karte noch stecken lässt.

55. Min Duman bringt einen Freistoß von der Nürnberger Auswechselbank bis sieben Meter vor das HSV-Tor. Aber Heuer Fernandes ist da und faustet den Ball weg.

54. Min Die Partie ist in diesen ersten Minuten der zweiten Halbzeit ziemlich zerfahren. Beide Teams haben viele einfache Ballverluste zu verzeichnen.

53. Min Daniel Heuer Fernandes zeigt, dass er fußballerisch voll auf der Höhe ist, indem er den ball trotz Druck von rechts nach links zu Schonlau leitet.

52. Min Schleimer mit dem Schussversuch aus 16 Metern. Doch der Nürnberger trifft den Ball ohne Druck mit der Innenseite und setzt seinen Schuss neben das Tor.

51. Min Vagnoman setzt sich trotz Bedrängnis gegen zwei Nürnberger durch und spielt den Ball nach vorne. Über Glatzel kann sich der HSV aus der Umklammerung befreien.

50. Min Robert Glatzel muss bei einem langen Ball von Heuer Fernandes wegbleiben, weil er aus dem Abseits kam.

49. Min Jeder Rückpass ist für Kittel und Glatzel ein Signal zum Pressen. Mathenia löst die Situation aber noch so mit einem Pass zu Linksverteidiger Handwerker.

48. Min Vagnoman möchte Jatta ins Spiel bringen, aber sein Pass ist zu ungenau und landet im Seitenaus.

47. Min Glatzel kann einen Rückpass von Tempelmann abfangen, stoppt aber während des Dribblings ab und verliert die Kugel direkt wieder gegen den Nürnberger Mittelfeldspieler.

46. Min Der FCN stößt an und schlägt den Ball direkt lang nach vorne. Die Hamburger Abwehr hält dem Test aber stand und kann nach vorne zu Glatzel klären.

Anpfiff 2. Halbzeit

Der HSV beweist wieder einmal eine starke Moral und kommt nach einem Rückstand zurück. Die Mannschaft von Tim Walter hat mehr vom Spiel, aber bisher fehlen die entscheidenen Läufe, die Lücken in die Nürnberger Hintermannschaft reißen. In der zweiten Hälfte müssen sich die Rothosen für den betriebenen Aufwand belohnen, ansonsten könnte die Partie noch kippen. Wenn die Gastgeber in die schnellen Konter kommen, strahlen sie immer Gefahr aus.

Abpfiff 1. Halbzeit

45.+1 Min Der Freistoß von der linken Seitenlinie ist zu schwach getreten und wird von Nürnberg leicht verteidigt. Dann ist Halbzeitpause.

45. Min Und da ist es passiert. Klauß wegen Meckerns die Gelbe Karte, nachdem Fischer Kittel auf die Füße tritt und Jöllenbecks Pfeife ertönt.

44. Min Nürnberger zieht am Mittelkreis das Foul gegen Glatzel, womit Robert Klauß überhaupt nicht einverstanden ist. Nürnbergs Trainer liebäugelt mit der Gelben Karte.

43. Min Nürnberg kann sich jetzt mal in der Hamburger Hälfte festsetzen, aber der Club strahlt in diesen Momenten trotzdem keine wirkliche Torgefahr aus.

42. Min Wieder probiert es Nürnberg bei einem Freistoß mit einer Trickvariante. Duman schlägt den Ball schließlich aus ähnlicher Position wie vor sechs Minuten in den Sechzehner des HSV. Schonlau verteidigt ganz souverän.

41. Min Dieser Angriffsversuch des HSV endet damit, dass Reis im Abseits steht.

40. Min Vagnoman traut sich was. Mit dem linken Fuß hämmert er den Ball aus halbrechter Position in Richtung des Nürnberger Tores. Sörensen hält den Kopf rein und es gibt eine Ecke für den HSV.

39. Min Was ist eigentlich mit Robert Glatzel? Hamburgs Toptorjäger in dieser Saison kommt bisher noch gar nicht zur Geltung, weil Sörensen und Schindler ihn gut in die Mangel nehmen und zu zwei verteidigen.

38. Min Jatta möchte Vagnoman schicken, aber der Pass ist etwas sehr optimistisch gespielt und landet im Aus. Es geht mit Abstoß für Mathenia weiter.

36. Min Der Freistoß kommt mit viel Schnitt vom rechten Flügel an den Hamburger Elfmeterpunkt. Schindler kann den Ball aber nicht Richtung Tor drücken.

35. Min Jonas Meffert sieht die Gelbe Karte für ein Foul an Möller Daehli. Es ist seine fünfte, womit er für das nächste Spiel gegen Aue gesperrt ist.

34. Min Heuer Fernandes mit der Rettungstat! Miro Muheim verspringt der Ball an der Mittellinie und Fischer schnappt sich die Kugel. Weil der Nürnberger sich den Ball zu weit vorlegt, kann Heuer Fernandes die Kugel ins Seitenaus abgrätschen.

33. Min Köpke sieht die Gelbe Karte für ein Foul an Muheim. Die Nürnberger beschweren sich, weil kurz zuvor Meffert Möller Daehli im Zweikampf kräftig gehalten hatte. Jöllenbeck muss seine Entscheidung auf Nürnberg-Coach Robert Klauß erklären.

32. Min Robert Glatzel und Sonny Kittel setzen im Gegenpressing am Nürnberger Sechzehner Handwerker gut unter Druck und erobern auch den Ball. Aber Jöllenbeck pfeift wegen eines Handspiels Freistoß für die Hausherren.

31. Min Der HSV wartet geduldig ab und sucht die Lücken.

30. Min Auch viele zweite Bälle landen jetzt bei den Rothosen, die immer mehr Spielanteile und Zweikampfsiege verbuchen können.

29. Min Nürnberg presst nicht mehr ganz so hartnäckig wie zu Beginn des Spiels. Deshalb können Heuer Fernandes und Schonlau in Ruhe aufbauen und das Geschehen in die Hälfte der Franken verlagern.

27. Min Plötzlich ist das Stadion ganz ruhig und man hört nur noch den mitgereisten Hamburger Anhang.

26. Min Da ist der verdiente Ausgleich für den HSV. Jatta treibt den Ball mit viel Willen nach vorne und kann bis in den Nürnberger Strafraum marschieren, weil Handwerker ihn nur begleitet. Von der Grundlinie legt er den Ball zurück, Reis läuft ein und setzt den Ball aus zehn Metern unhaltbar ins linke Eck. Mathenia kann nur hinterherschauen.

25. Min Tor für den HSV! Reis netzt ein

24. Min Der 1. FC Nürnberg hat eine Ecke von der linken Seite, aber bei Standards ist der HSV in dieser Saison kaum zu überwinden und klärt.

23. Min Duman taucht plötzlich im Hamburger Strafraum auf, aber Vuskovic spielt den Ball im Rückwärtsfallen mit dem Kopf zu Sebastian Schonlau, der das Spielgerät aus der Gefahrenzone befördert.

22. Min Kittel bringt den Ball von der rechten Seite gut in den Strafraum, aber Schonlau kommt nicht dran und die Cluberer köpfen ihn raus.

21. Min Handwerker tritt Jatta in die Beine, der den Freistoß aus aussichtsreicher Position rausholt.

20. Min Aber der HSV probiert es. Chakvetadze mit dem nächsten Fernschuss.

19. Min Nürnberg steht tief und gut gestaffelt. Das dürfte sich zu einer Geduldsaufgabe für die Mannschaft von Tim Walter entwickeln.

17. Min Der Schock sitzt beim HSV. Reis probiert es mit dem Fernschuss, der aber zu ungenau ist und weit über das Tor geht. Die Nürnberger Fans quittieren das mit ironischem Jubel.

16. Min Nürnberger bietet den Tiefenlauf in Richtung Grundlinie an und stellt die HSV-Abwehr damit vor Probleme. Mit einem starken Hackentrick lässt er Meffert aussteigen und Vuskovic sitzt anschließend nahe am eigenen Fünfer auf dem Boden und fälscht Nürnbergers Schuss in die Luft ab. Die Bogenlampe landet genau vor den Füßen von Köpke, der nicht im Abseits steht und kein Problem hat, aus vier Metern einzuschieben.

15. Min Tor für den 1. FC Nürnberg! Köpke schiebt ins leere Tor ein

14. Min Reis setzt sich im Zweikampf am eigenen Sechzehner konsequent gegen Fischer durch. Die Nürnberger Fans fordern Elfmeter, aber Jöllenbeck lässt laufen. Es war weder Foul noch im Sechzehner.

12. Min Wahnsinnsgelegenheit für Chakvetadze! Der Winterneuzugang kann den Ball aus acht Metern nicht im Tor unterbringen, weil Mathenia rauskommt und sich groß macht. Das Leder streift noch die linke Wade der Nürnberger Torhüters und Sörensen kann sich in den Abschluss werfen.

11. Min Riesenchance für die Gastgeber! Nürnberg kontert mit richtig viel Tempo und stellt den HSV damit vor Probleme. Fischer erobert den Ball auf dem linken Flügel von Kittel und marschiert die Linie runter. Im Hamburger Strafraum legt er quer zu Köpke, der zu ungenau abschließt und den Ball aus kurzer Distanz links neben das Tor setzt.

10. Min Jöllenbeck lässt vieles laufen. An der Nürnberger Eckfahne lässt er zwei hitzige Zweikämpfe ohne Foul durchgehen.

9. Min Wieder Vagnoman. Bei der anschließenden Ecke setzt der Rechtsverteidiger den Ball per Kopf über die Latte.

8. Min Vagnoman wagt mal einen Ausflug nach vorne und bekommt das Leder an der Grundlinie zugesteckt. Im Lauf legt er zurück zum Elfmeterpunkt, wo aber keiner der Kollegen einschussbereit wartet. Nürnberg kann klären.

7. Min Beide Teams gehen intensiv in die Zweikämpfe. Es wäre nicht verwunderlich, wenn hier bald der erste Treffer fällt.

6. Min Jöllenbeck pfeift ein Handspiel von Meffert, der im Zweikampf mit der Hand an den Ball kimmt.

5. Min Der HSV baut wie gewohnt aus der Abwehrreihe heraus über Schonlau auf, Glatzel kommt entgegen und leitet weiter zu Chakvetadze. Der Georgier geht in den Zweikampf mit Fischer und bringt den Ball in die Mitte. Aber Mathenia schnappt sich das Spielgerät.

4. Min Ein gutes Tempo, dass diese Begegnung in den ersten Minuten vorlegt. Mal sehen, onb beide Mannschaften das so durchhalten können.

3. Min Bakery Jatta mit dem ersten Abschluss des HSV. Reis schickt Jatta tief in den Strafraum, wo Jatta mit einem Haken Handwerker aussteigen lässt und dann mit Links aus spitzem Winkel abschließt. Der Versuch geht aber weit über das Tor.

2. Min Erster Schuss des FCN. Duman bekommt zu viel Zeit und zieht aus halbrechter Position ab. Aber Heuer Fernandes taucht ab und kann den Ball sicher festhalten.

Min Josha Vagnoman mit seinem ersten Ballkontakt und der landet im Aus, weil der Startelf-Rückkehrer Schleimer anschießt.

Anpiff