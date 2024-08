Bleibt Heuer Fernandes beim HSV? Und die Nummer eins? Das sagt Baumgart

Solche Geschichten schreibt wohl wirklich nur der Fußball. Vor wenigen Tagen war noch nicht mal klar, ob Daniel Heuer Fernandes in Köln würde spielen dürfen. Doch als der Mannschaftsbus des HSV das RheinEnergieStadion um kurz vor Mitternacht verließ, da strahlte der Torhüter noch immer über beide Ohren. Mit einer klasse Leistung meldete sich Heuer Fernandes zurück und rettete seiner Mannschaft den 2:1-Auftaktsieg. Wird er nun wieder Stammkeeper?

Der Keeper war neben Doppelpacker Ransford Königsdörffer der große Held des HSV-Sieges. Dabei stand er nur im Kasten, weil Matheo Raab – eigentlich als Nummer eins eingeplant – derzeit mit einer Lungenentzündung flach liegt. Mit seiner Leistung in Köln aber untermauerte „Ferro“ seine Ambitionen, selbst wieder dauerhaft zu Hamburgs Stammkeeper zu werden.

„Das war natürlich ein besonderes Spiel für mich“, sagte der 31-Jährige nach dem Sieg und erzählte, wie er sich in den vergangenen Tagen mental auf seine neue Chance vorbereitet hatte: „Du musst einfach klar in der Birne sein. Ich habe lange auf den Moment gewartet und oft betont, dass ich glaube, dass ich der Mannschaft helfen kann. Im Fußball ist es oft so, dass der Moment plötzlich kommt. Nun kam er für mich.“

Heuer Fernandes verlor im Februar den HSV-Stammplatz

Heuer Fernandes‘ erstes Pflichtspiel, seitdem er Mitte Februar noch unter Ex-Trainer Tim Walter zur Nummer zwei degradiert worden war, geriet zur triumphalen Rückkehr, mit einem ganz großen Glanzstück. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte rettete er aus kürzester Distanz gegen Tim Lemperle. Heuer Fernandes: „Zu so einer Parade gehören viele Komponenten, ein bisschen Qualität, ein bisschen Glück. Genau dafür stehe ich im Tor.“

Keeper Daniel Heuer Fernandes will beim HSV bleiben

Da will er nun auch bleiben. Raab wird ohnehin noch ein paar Wochen brauchen, um zurückzukehren. Für die Zeit danach will HSV-Trainer Steffen Baumgart noch keine Prognose abgeben, stellt in Heuer Fernandes‘ Richtung aber klar: „Gehen wir mal davon aus, dass seine Chancen nicht klein sind, wenn er so hält.“

Zumindest eines scheint seit der Nacht von Köln klar zu sein: Einen Vereinswechsel wird es für den zuletzt noch so frustrierten Heuer Fernandes in diesem Sommer nicht mehr geben. „Ich bin bei einem geilen Verein und glücklich, auf dem Platz zu stehen“, stellte er fest. „Über alles andere mache ich mir momentan keine Gedanken.