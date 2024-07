Bittere Diagnose: HSV-Stammkeeper Raab fällt noch sehr viel länger aus

Auch am Dienstagvormittag war im HSV-Training keine Spur von Matheo Raab. Und das wird auch erst einmal so bleiben. Denn dass dem Keeper zuletzt sogar Antibiotika verschrieben worden sind, hat einen unschönen Grund: Raab hat sich eine Lungenentzündung zugezogen – und wird daher nicht nur das Zweitliga-Auftaktspiel beim 1. FC Köln an diesem Freitag (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) verpassen.

Raab liegt weiterhin flach. Nachdem er schon im Trainingslager in Österreich kaum hatte trainieren können, weil ein Infekt ihn schwächte, fiel die neueste Diagnose nun sogar noch bitterer aus. Da seine Lunge entzündet ist, ist an ein Trainingscomeback des 25-Jährigen vorerst nicht zu denken. Daher wird Daniel Heuer Fernandes am Freitag in Köln das HSV-Tor hüten – und ziemlich sicher auch nächste Woche Samstag, beim ersten Heimspiel gegen Hertha BSC. Selbst das DFB-Pokal-Erstrundenspiel beim SV Meppen (18. August) könnte noch zu früh kommen.

HSV-Keeper Matheo Raab an Lungenentzündung erkrankt

Wie schnell und in welchem Maße Raab auf den Trainingsplatz zurückkehren darf, wird sich erst mit weiteren Untersuchungen am Anfang der kommenden Woche zeigen. Der Hamburger Nummer eins aus der Vorsaison wurde vorerst komplette Ruhe verordnet – und durch die Erkrankung seines Torwart-Kollegen hat nun erst einmal Heuer Fernandes die Chance, an der Hierarchie im HSV-Tor etwas zu verändern.

Der Deutsch-Portugiese kann in mindestens zwei Pflichtspielen Werbung in eigener Sache betreiben, nachdem er eigentlich mit einem Vertrauensrückstand in die Vorbereitung gestartet war. In Abwesenheit von Raab, der von Coach Steffen Baumgart gestärkt worden war, bestritt Heuer Fernandes schon alle drei Tests in Österreich.

Jetzt wird der 31-Jährige am kommenden Freitag seinen ersten Startelf-Einsatz in einem HSV-Pflichtspiel seit einem halben Jahr erhalten – während es für Raab zunächst einmal nur darum geht, wieder gesund zu werden.