Entscheidung gefallen: Besonderes HSV-Comeback in Köln

Es hatte sich in den letzten Tagen bereits angedeutet. Nun ist die Entscheidung gefallen. Wenn der HSV am kommenden Freitag (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) beim 1. FC Köln in die neue Zweitliga-Saison startet, wird es ein Comeback im Tor der Hamburger geben. Mit Daniel Heuer Fernandes ist die alte Nummer eins zurück.

Als es für die Profis am Sonntag um 9.30 Uhr zum Training auf dem Platz ging, war er richtig voll im Volkspark. Der HSV Kids Club feierte ein Sommerfest, rund 2000 kleine und große Anhänger waren dabei. Viele schauten auch beim Training zu. Sie sahen, dass Robert Glatzel weiterhin nur individuell arbeiten konnte, dafür waren Jean-Luc Dompé und Lukasz Poreba, die beide zuletzt angeschlagen aussetzen mussten, wieder voll dabei.

Gar nichts zu sehen war hingegen von Stammkeeper Matheo Raab. Das wird sich in den nächsten Tagen auch kaum ändern.

Baumgart hatte eigentlich mit Raab im HSV-Tor geplant

Im Österreich-Trainingslager hatte sich Raab einen Infekt zugezogen. Los war er diesen auch nach der Rückkehr nach Hamburg nicht. Am Wochenende folgte nun noch mal eine genau Untersuchung. Um den Infekt in den Griff zu bekommen, wurden dem Torhüter Antibiotika verschrieben. Damit wird er auch die nächsten Tage mit dem Training aussetzen müssen. Die Zeit bis zum Köln-Spiel wird nicht reichen. Die Folge: Zum Zweitliga-Auftakt wird Heuer Fernandes wieder den Job im HSV-Tor bekommen.

Für Steffen Baumgart ein Vorgang, der so nicht geplant war. Zum Start in die Vorbereitung hatte der HSV-Coach Raab sein Vertrauen ausgesprochen und erklärt, dass der Keeper im Normalfall seinen Status als Nummer eins behalten wird. Durch seine Erkrankung rückt nun allerdings Heuer Fernandes wieder in den Vordergrund. Für den 31-Jährigen ist es gleichzeitig eine große Chance.

Heuer Fernandes wollte schon weg vom HSV

Im Dezember 2023 hatte Heuer Fernandes seinen Vertrag beim HSV bis 2026 verlängert, nur zwei Monate später verlor er dann seinen Stammplatz an Raab. Für „Ferro“ ein heftiger Rückschlag, der auch dafür sorgte, dass er sich einige Gedanken über einen Vereinswechsel in diesem Sommer machte. Wie heiß das Thema noch ist, werden die nächsten Wochen zeigen. Erst mal wird der Publikumsliebling nun wieder im HSV-Tor gebraucht.

Heuer Fernandes wird zumindest beim Auftaktspiel in Köln im Tor der Hamburger stehen. Sollte er dabei dann komplett überzeugen, dürfte es für Baumgart schwer werden, danach den Keeper direkt wieder zu wechseln – auch wenn die Pläne des Trainers für die Torwart-Position eigentlich mal anders aussahen. Insgesamt hat Heuer Fernandes bislang für den HSV 124 Spiele gemacht, dabei blieb er in 33 Partien ohne Gegentreffer.