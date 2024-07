Heiße Kiste: Auf welchen HSV-Torhüter setzt Baumgart zum Auftakt?

Bis zum Start in die neue Zweitliga-Saison am kommenden Freitag (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) in Köln gibt es mit Blick auf die Aufstellung für Steffen Baumgart noch einige Fragen zu klären. Wer wird fit für den Angriff? Wer darf rechts in der Abwehr ran? Wer steht für das offensive Mittelfeld bereit? Und wer bekommt eigentlich den Platz im HSV-Tor? Letzteres hat sich zu einer ziemlich heißen Kiste für den HSV-Coach entwickelt.

Zu Beginn der Saisonvorbereitung hatte es von Baumgart auf die Torwartfrage beim HSV eine klare Antwort gegeben. „Da haben wir jemanden, der die Nummer eins ist – und einen Herausforderer. Und so gehen wir rein“, sagte der 52-Jährige.

Raab oder Heuer Fernandes gegen Köln im HSV-Tor?

Matheo Raab, der im Februar Daniel Heuer Fernandes im HSV-Tor abgelöst hatte, wurde zum Vorbereitungsstart vom Trainer explizit gelobt. „Ich glaube, dass Matheo eine sehr gute Leistung gebracht und der Mannschaft viel Stabilität gegeben hat. Deswegen sehe ich nicht, heute darüber zu diskutieren“, so der HSV-Coach Anfang Juli. Für „Ferro“ ließ er damals aber auch noch ein Hintertürchen offen. Baumgart: „Wenn der Herausforderer beweist, dass er in der Vorbereitung besser ist, dann wird er vielleicht die Nummer eins.“

WochenMOPO vom 26. Juli 2024 MOPO Die WochenMOPO – jeden Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Hamburgs Olympiatraum war so gut wie tot – nun lebt er wieder auf

– Das IZH in der Blauen Moschee wurde von Innenministerin Nancy Faeser verboten. Was wird nun aus dem Gebäude?

– Der Sommerdom startet – und die MOPO verlost wie immer Gutscheine an Leser:innen

– 20 Seiten Sport: Trainingslager-Bilanz des HSV, Interview mit Ex-St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler, Medaillen-Prognose für Olympia

– 24 Seiten Plan7: Sightseeing – Hamburg-Tipps, die nicht jeder kennt und mehr

Die Vorbereitung ist nun so gut wie gelaufen. Das Ergebnis: Heuer Fernandes stand bei vier der sechs Testspielen in der Startelf, brachte es auf insgesamt 300 Einsatzminuten. Entscheidende Fehler machte er nicht.

Matheo Raab konnte die Vorbereitung nicht komplett mitmachen. WITTERS Matheo Raab konnte die Vorbereitung nicht komplett mitmachen.

Für Raab liefen die zurückliegenden Wochen hingegen alles andere als ideal. Er stand nur beim Test in Drochtersen im HSV-Tor. Im Österreich-Trainingslager setzte der 25-jährige zunächst krankheitsbedingt fast komplett aus, als er dann zum Ende hin wieder voll einsteigen wollte, verletzte sich der Keeper direkt am Steißbein.

Heuer Fernandes im Training lautstark und präsent

Reicht für Raab die Zeit bis zum Köln-Spiel oder gibt es jetzt beim HSV die große neue Chance für Heuer Fernandes?

Fakt ist: Die ehemalige Nummer eins der Hamburger hat sich in Österreich auch wieder in den Vordergrund gespielt. Während er zum Start in die Saisonvorbereitung noch etwas zurückhaltend gewirkt hatte, war er zuletzt im Training und den Spielen wieder sehr präsent und lautstark wahrzunehmen. Der 31-Jährige ließ sich nicht hängen, scheint motiviert für einen neuen Angriff auf das HSV-Tor zu sein.

Das könnte Sie auch interessieren: „Macht überhaupt nicht den dicken Max“: So kommt Selkes Art beim HSV an

In den kommenden Tagen muss Baumgart nun entscheiden, auf welchen Torhüter er zumindest für den Auftritt in Köln setzen wird. Dabei geht es nicht nur um die Frage, ob „Herausforderer“ Heuer Fernandes den Trainer in der Vorbereitung überzeugt hat, sondern auch darum, ob Raab überhaupt für den Zweitliga-Auftakt bereit ist. Im Moment sieht es danach noch nicht aus.

Nach MOPO-Informationen hat Raab weiterhin auch mit den Folgen einer Erkältung zu kämpfen. Er soll in Hamburg deswegen jetzt auch noch mal intensiv untersucht werden.