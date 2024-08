Zurück im HSV-Tor! Das bedeutet Raabs Ausfall für Heuer Fernandes‘ Zukunftspläne

Sein Warten hat direkt zum Saisonstart ein Ende. Anfang Februar verlor Daniel Heuer Fernandes seinen Platz zwischen den HSV-Pfosten, fortan war Matheo Raab Hamburgs Nummer eins. Nun gibt es zumindest vorerst die Rolle rückwärts: Da Raab aufgrund einer Lungenentzündung noch mehrere Wochen fehlen wird, rückt Heuer Fernandes wieder ins Tor. Ein Wechsel, der auch direkten Einfluss auf die HSV-Kaderplanung dieses Sommers haben dürfte.

Heuer Fernandes wird nicht nur zum Zweitligastart in Köln das Tor hüten, sondern auch noch zum Heimspiel-Auftakt gegen Hertha BSC (10. August). Selbst die Pokal-Partie bei Regionalligist SV Meppen (18.8.) könnte für Raab noch zu früh kommen. Stellt sich die Frage: Schafft es Routinier Heuer Fernandes, seinen sechs Jahre jüngeren Kollegen auch wieder dauerhaft zu verdrängen?

Steffen Baumgart macht Heuer Fernandes zumindest Hoffnungen, von der Zwischen- wieder zur Dauerlösung zu werden. Raab sei als Nummer eins in die Vorbereitung gestartet, „ob sich die Situation verändert, hängt nun auch davon ab, ob der, der drinsteht, seine Leistung bringt und wie viel Druck der andere, der wiederkommt, dann macht“, ließ der HSV-Trainer am Mittwoch wissen. „Davon machen wir es abhängig. Ich würde mich da nicht festlegen.“

HSV-Trainer Baumgart freut sich auf den Konkurrenzkampf im Tor

Im Klartext: Überzeugt Heuer Fernandes in den ersten Saisonwochen, muss Raab sich strecken, um sich seinen Platz zurückzuerobern. Eine knifflige Konstellation, die Baumgart allerdings ausdrücklich als Vorteil ansieht. „Wir haben Vertrauen zu beiden“, sagt der 52-Jährige und stellt klar: „Ich muss immer aufpassen, wenn so eine Frage kommt, dass wir daraus kein Problem machen, denn wir haben eine absolut überragend Torwart-Situation. Wir haben zwei Torhüter, die in dieser Liga spielen können und die gute Leistungen bringen. Das ist sehr schön für uns, deswegen warten wir da in Ruhe ab.“

Baumgart spielt im Torwart-Poker mit offenen Karten. Mit beiden Torhütern suchte der Coach in den vergangenen Tagen das Gespräch und verriet ihnen, wie er die Situation beurteilt.

HSV-Keeper Heuer Fernandes war zum Saisonende sehr enttäuscht

Für Heuer Fernandes ergibt sich durch seine Rückkehr zwischen die Pfosten nun eine komplett andere Ausgangslage als zum Start der Sommer-Vorbereitung. Zwar wurden die Wechselabsichten des aufgrund seiner Degradierung enttäuschten Keepers bislang nicht konkret. Allerdings schloss der Deutsch-Portugiese nach MOPO-Informationen bis zuletzt nicht aus, bei einer passenden Offerte aus dem In- oder Ausland die HSV-Bosse bis zum Ende der Transferperiode am 30. August um seine Freigabe zu bitten. Gedankengänge, die mit guten Leistungen zum Saisonstart endgültig aus seinem Kopf verschwinden dürften.

Baumgart hofft, dass der langjährige Stammkeeper frisches Selbstvertrauen aus der aktuellen Situation zieht: „Ferro hat eine gute Vorbereitung gespielt und vorher in vielen Spielen bewiesen, dass er der Mannschaft Sicherheit geben kann.“ Nun ist er erneut am Zug.