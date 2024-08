Was für ein Drama! Der HSV musste am Ende noch einmal richtig zittern im RheinEnergieStadion, hat am Freitagabend aber einen perfekten Auftakt in die neue Zweitliga-Saison gefeiert. Beim 2:1-Erfolg in Köln stach nicht nur der Matchwinner heraus – auch ein anderer Profi verdiente sich die 1,5. Gab es in einem starken Hamburger Kollektiv dennoch Ausreißer nach unten? Die MOPO-Noten im Überblick.