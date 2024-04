Aufwind nach Bank-Frust: Jetzt will HSV-Joker Jatta den Derby-Hattrick

Auch Tim Walter hatte Bakery Jatta in dieser Saison schon einmal zweimal in Folge auf der Bank sitzen lassen – allerdings am 1. und 2. Spieltag gegen Schalke 04 (5:3) und den KSC (2:2). Erstmals seit neun Monaten also musste der Gambier zuletzt gleich doppelt die Rolle des Jokers akzeptieren. Gegen Kiel (0:1) erhielt er nur 14 Minuten Spielzeit, gegen Braunschweig (4:0) wenigstens 23. Ihm reichten aber nur zwei, um mit etwas Glück zum 3:0 zu treffen – und sich so Rückenwind zu holen für das, was er nun anstrebt: den Derby-Hattrick.

„Dass Baka reinläuft, ist vielleicht ein bisschen Glück“, kommentierte Jonas Meffert die Entstehung des dritten Hamburger Treffers am Samstag gegen die Eintracht, bevor er lobte: „Aber auch einfach der Wille.“ Nach einem leicht abgeblockten Linksschuss von Doppel-Vorlagengeber Lukasz Poreba sprang der Ball Jatta vor die Füße.

Meffert lobt HSV-Schütze Bakery Jatta: „Einfach der Wille“

Und weil der 25-Jährige nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung richtig antizipiert hatte, musste er am langen Pfosten aus drei Metern nur noch einschieben (69.). Die Art und Weise, wie sein viertes Saisontor und sein erstes seit drei Monaten zustande kam, brachte Jatta beim Jubeln selbst etwas zum Lachen. Vor allem gab der Treffer dem Flügelspieler aber etwas Aufwind, nachdem er in drei der letzten vier Zweitliga-Partien nicht hatte beginnen dürfen.

„Ich habe mich für die Torschützen sehr gefreut“, sagte Meffert und meinte damit neben Robert Glatzel, der seine fast zwei Monate andauernde Torlos-Serie per Doppelpack beendet hatte, auch Jatta, der zuletzt Ende Januar beim 3:4 gegen den KSC eingenetzt hatte und danach „in seiner Entscheidungsfindung nicht mehr so klar“ gewesen sei, wie es Steffen Baumgart kürzlich ausdrückte.

Baumgart sah Probleme in Jattas Entscheidungsfindung

„Für mich ist entscheidend“, ergänzte der Trainer, „dass Baka an der Situation arbeitet, dass er sehr offen ist.“ Höhen und Tiefen seien schließlich normal, sagte Baumgart und war sicher: „Über mehr Selbstvertrauen wird Baka da wieder hinkommen.“ Jattas Treffer in Braunschweig dürfte seinem Selbstverständnis zuträglich gewesen sein – rechtzeitig vor einer Partie, in der er in der Vergangenheit mehrfach zu glänzen wusste.

Seine Mitspieler freuten sich besonders für HSV-Torschütze Bakery Jatta (2. v. l.). WITTERS Seine Mitspieler freuten sich besonders für HSV-Torschütze Bakery Jatta (2. v. l.).

Im Januar 2022 avancierte der Publikumsliebling zum Derbyhelden, weil er beim damaligen 2:1 gegen den FC St. Pauli zum Sieg getroffen hatte. Im April 2023 zählte Jatta ebenfalls zu den Torschützen, traf beim spektakulären 4:3 im Volksparkstadion zum zwischenzeitlichen 2:1. Beim 2:2 im Hinspiel dieser Saison am Millerntor konnte er gelbgesperrt nicht mitwirken – dennoch hat kein aktiver HSV-Profi so viele Stadtduelle gespielt wie Jatta.

Am Freitagabend wird er sein neuntes spielen – aber auch als Startelf-Spieler? Während Jean-Luc Dompé in Braunschweig auf dem linken Flügel blass blieb, machte Ransford Königsdörffer unter anderem durch seine punktgenaue Flanke auf Glatzel vor dem 2:0 auf sich aufmerksam. Baumgart könnte den Ghanaer aber auch wieder auf die linke Seite verschieben, Dompé herausnehmen und dafür Jatta bringen. Der Rechtsaußen jedenfalls dürfte heiß sein aufs St. Pauli-Spiel – und auf den erhofften Derby-Hattrick.