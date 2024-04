Boldt geht in die Offensive! Wie reagiert jetzt der HSV-Aufsichtsrat?

Mit dem 4:0 in Braunschweig hat der HSV die Minimalchance im Kampf um den Aufstiegskampf gewahrt und kann weiter ein bisschen hoffen. Die Ausgangslage bleibt jedoch schwierig – auch wenn der Abstand zu Platz drei jetzt „nur“ noch vier Zähler beträgt. Unabhängig vom Ausgang steht im Hintergrund weiterhin die Frage im Raum, wie sich der HSV künftig auf der Chefetage aufstellen will. Von Sportvorstand Jonas Boldt gab es rund um das Braunschweig-Spiel dazu eine klare Ansage. Wird nun endlich auch der Aufsichtsrat reagieren?

Boldt ist seit Mai 2019 beim HSV im Amt. Er hat in dieser Zeit im Volkspark trotz einiger Hürden viel bewegt. Für den erhofften sportlichen Erfolg (Rückkehr in Bundesliga) konnte er bislang allerdings nicht sorgen. Ob der 42-Jährige für die Zukunft trotzdem noch die richtige Person auf der Position des Sportvorstandes ist, muss nun der Aufsichtsrat klären. Ein klares Signal gibt es von dem Kontrollgremium bislang nicht. Dafür ging Boldt jetzt selbst in die Offensive.

„Ich weiß, dass ich in der Zukunft der Richtige bin. Ich werde weiter vorangehen, deswegen gibt es für mich nichts zu zweifeln“, sagte der Sportvorstand der Hamburger in Braunschweig gegenüber dem NDR. Auch im Interview mit Sky gab es mit Blick auf seine Zukunft eine klare Ansage. „Selbstverständlich gehe ich davon aus, dass ich nächste Saison noch beim HSV bin“, so Boldt.

Noch keine Einigkeit im HSV-Aufsichtsrat

Ziemlich deutliche Worte. Die entscheidende Aussage zu dem Thema muss letztlich nun aber der Aufsichtsrat, der in den vergangenen Jahren längst nicht alles richtig machte, unter anderem bei der Personalie Thomas Wüstefeld komplett danebenlag, treffen. So sicher wie Boldt ist sich das Kontrollgremium offenbar noch nicht. Zumindest einzelne Räte haben bereits versucht Kontakt zu möglichen Alternativen aufzunehmen. Das aber ohne klares Ergebnis.

Wann fällt die Entscheidung? Das ist weiterhin offen und beim Blick auf die Planung für die neue Spielzeit alles andere als hilfreich. Klar ist hingegen: Sollte sich die Hängepartie bis weit nach der Saison hinziehen, wird sich auch Boldt früher oder später seine Gedanken machen, ob er wirklich noch der „Richtige“ für den Job ist oder es möglicherweise andere Optionen für ihn gibt.