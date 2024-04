Noch ist unklar, in welcher Liga der HSV in der kommenden Saison spielen wird. Entsprechend viele Fragezeichen stehen aktuell auch noch hinter dem künftigen Kader der Hamburger. Gedankenspiele gibt es viele, eine Rolle spielen dabei auch die Leihspieler. Bei einem gibt es nun eine etwas überraschende Tendenz.

Noch ist unklar, in welcher Liga der HSV in der kommenden Saison spielen wird. Entsprechend viele Fragezeichen stehen aktuell auch noch hinter dem künftigen Kader der Hamburger. Gedankenspiele gibt es viele, eine Rolle spielt dabei auch Leihspieler Lukasz Poreba. Die zentrale Frage: Wird der HSV den polnischen Mittelfeldspieler fest unter Vertrag nehmen?

Poreba und der HSV – das passte lange Zeit nur bedingt zusammen. Kurz vor Transferschluss war der 24-Jährige im vergangenen Sommer vom französischen Erstligisten RC Lens in den Volkspark gewechselt. Er unterschrieb einen Leihvertrag bis Saisonende, spielte aber zunächst in Hamburg kaum eine Rolle.

Auf sieben Einsätze (zwei in der Startelf) brachte es Poreba an den ersten 22 Spieltagen. Erst mit dem Trainerwechsel rückte er plötzlich immer mehr in den Vordergrund und zeigte dabei auch seine Qualitäten.

In den neun Baumgart-Spielen beim HSV kam Poreba immerhin auf sechs Einsätze. Beim 2:1-Erfolg gegen Kaiserslautern erzielte er den Siegtreffer, beim 4:0 in Braunschweig glänzte er nun mit zwei Torvorlagen.

Poreba-Zukunft hängt auch an Reis und Bénes

Poreba ist plötzlich wichtig. Und auch eine klare Option für die HSV-Zukunft. Gerade beim Blick auf das mögliche Szenario, dass Mittelfeldspieler wie Lászlo Bénes oder Ludovit Reis die Hamburger in diesem Sommer verlassen könnten. Dann würde es auf jeden Fall Bedarf geben und es wäre auch genügend Geld in der Kasse.

Lukasz Poreba hat sich beim HSV in den Vordergrund gespielt.

Fest steht: Der HSV hat bei Poreba das Heft des Handelns in der eigenen Hand. Mit Lens wurde im vergangenen Sommer eine Kaufoption im Vertrag vereinbart. Bei einem Aufstieg würde der Preis bei rund 1,5 Millionen Euro liegen, in Liga zwei wäre die Ablösesumme für die Hamburger etwas niedriger.

Mit der Entscheidung, ob der HSV die Kaufoption zieht, kann nach MOPO-Informationen bis nach der Saison gewartet werden. Die aktuelle Tendenz: Es sieht nicht schlecht aus für Poreba.