Verletzungsschock! Zwei Sea-Devils-Stars fallen lange aus

Das hat ihnen gerade noch gefehlt. Die Sorgen der Hamburg Sea Devils waren nach der dritten Niederlage im fünften Spiel ohnehin schon groß. Kurz vor dem richtungsweisenden Spiel gegen Breslau (Sonntag, 15 Uhr) wurden die Seeteufel auch noch von schwerwiegenden Verletzungen geschockt. Gleich zwei defensive Säulen werden in den kommenden Wochen ausfallen.

In den ersten Spielen der Saison gehörten Defensive Back Deion Harris und Linebacker Maurice Wright zu den Besten auf ihrer Position. Harris führt die Liga in Interceptions an (drei), Wright war mit seiner Energie der Leader von Hamburgs Verteidigung.

Sea Devils: Wright und Harris fallen aus – Slater und Taylor ersetzen die Defensiv-Säulen

Am Donnerstag vermeldeten die Seeteufel nun den langfristigen Ausfall des Duos. Offiziell haben beide Spieler Unterkörperverletzungen, doch aufgrund von Knieproblemen verpasste Wright schon das Spiel in Paris (23:27). Knie-Schock für die Sea Devils!

Mit Curtis Slater, schon 2021 für die Seeteufel aktiv, und Michael Taylor ist immerhin schon kurzfristiger Ersatz da. „Sie waren bereit, alles stehen und liegen zu lassen“, sagt Defensive Coordinator Kendral Ellison. Taylor reiste aus seinem Urlaub in Dubai direkt nach Hamburg, Slater wurde aus seinem aktuellen Team in Helsinki losgeeist. „Das zeigt, was die Jungs opfern, um für dieses Team zu spielen.“

Die Hamburger freuen sich ebenfalls auf den ersten Einsatz von Linebacker Simeon Okonta-Wariso, der nun spielberechtigt ist. Ob die Neuen den Ausfall der Stars aber wirklich auffangen können, bleibt abzuwarten.