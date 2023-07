Die Stadion-Problematik schwebt wie ein Damoklesschwert über den Hamburg Sea Devils. Und eine Lösung ist weiterhin nicht in Sicht – im Gegenteil. Hamburgs Sportsenator Andy Grote hat den Wünschen des Football-Teams nach einer Lösung in naher Zukunft eine Absage erteilt. Bei Seeteufel-Geschäftsführer Max Paatz sorgt das für massiven Ärger. Im Gespräch mit der MOPO richtet er klare Worte an Grote und die Stadt.