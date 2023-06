Football-Fieber bei 30.000 Hamburgern – auch Otto Waalkes im Volkspark

Mit der Neuauflage seines Klassikers „Friesenjung“ stürmt er gerade sensationell die deutschen Musik-Charts – am Sonntag feiert Otto Waalkes (74) in Hamburg eine ganz andere Tradition: Football im Volkspark!

In den Neunzigern sorgten die Hamburg Blue Devils im HSV-Stadion für Furore, bis 2007 spielten die „alten“ Sea Devils aus der NFL Europa hier für Tausenden Fans.

Mit dem Spiel der Seeteufel am Sonntag (16.25 Uhr, ProSieben Maxx live) gegen Rhein Fire erlebt die European League of Football (ELF) nun ihr bislang größtes Highlight – das sich neben Kult-Komiker Otto, der seinen Zweitwohnsitz in den USA und bereits mehrere Super Bowls besucht hat, rund 30.000 weitere Fans nicht entgehen lassen.

ELF: Hamburg Sea Devils gegen Rhein Fire vor 30.000 Fans

„Hamburg sendet mit diesem Spiel eine Visitenkarte in die Welt hinaus, wie American Football in Deutschland gespielt wird. Für unsere noch junge Liga ist das ein Meilenstein”, sagt ELF-Boss Zeljko Karajica.

Seine rechte Hand, Patrick Esume, spricht von „coolen Erinnerungen“ aus seiner Zeit als Spieler (Blue Devils) und Trainer (Sea Devils) im Volkspark und glaub am Sonntag an „ein ganz enges Höschen auf Augenhöhe”.

27.500 Tickets sind verkauft, die 30.000er-Marke soll aber geknackt werden. Sea-Devils-Geschäftsführer Max Paatz: „Wir haben uns ein Ziel gesetzt, das wollen wir gemeinsam als Sportstadt erreichen. American Football ist zurück im Volksparkstadion!”

Die Tageskassen sind geöffnet, die Gratis-Party vor dem Stadion beginnt ab 11 Uhr mit Musikbühne, Sportprogramm und Foodtrucks. Im Stadion wird Lorena Daum (bekannt aus „The Voice of Germany“) die deutsche Nationalhymne singen, für die Halbzeitunterhaltung sorgen „Die Hamburger Goldkehlchen“.