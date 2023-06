Vor 30.000 Fans: HSV-Fan erfüllt sich im Volkspark „Kindheitstraum“

Am Sonntag ist es endlich so weit. Dann steht für Matthias Spiegel die größte Partie seiner bisherigen Karriere an. Denn: Mit den Hamburg Sea Devils wird er im Volksparkstadion vor über 30.000 Fans spielen. Im Gespräch mit der MOPO spricht der 26-Jährige über die Highlight-Partie und seine besondere Beziehung zur Arena.

Wie es auf den Rängen des Volksparkstadions aussieht, weiß Spiegel nur allzu gut. Als treuer Fan und mit HSV-Dauerkarten feuerten der gebürtige Wedeler und seine Familie seinen Lieblingsverein regelmäßig an. „Ich war früher immer mit meinem Vater und meinem Bruder im Stadion“, erzählt der Middle Linebacker. Einmal auf dem Rasen dieses für ihn ganz besonderen Ortes aufzulaufen, „war definitiv ein Kindheitstraum“. Und dieser geht nun in Erfüllung.

Sea-Devils-Profi Spiegel feuerte früher den HSV im Volkspark an

Plötzlich feuert Spiegel nicht mehr mit seiner Familie die Spieler auf dem Feld an. Nun wird der 1,80-Meter-Mann von seinen Freunden und Eltern angeheizt.

Für Spiegel schließt sich ein Kreis: „Das ist eine Sache, die mich mega stolz macht.“ Zurecht, denn Spiegel hat sich dieses Highlight hart erarbeitet. Schon seit der Gründung der European League of Football (ELF) ackert Spiegel für die Seeteufel-Defensive, die am Samstag ohne mehrere Stammspieler in Breslau (25:34) enttäuschte.

Am Sonntag will er nun „ein Statement setzen“, doch leichter wird es gegen Rhein Fire aus Düsseldorf, für viele ein großer Titelfavorit, garantiert nicht.

„Es wird ein Spiel auf Augenhöhe mit einer geilen Atmosphäre“, prognostiziert Spiegel. Als Sieger werden aber die Sea Devils den Volkspark verlassen, da ist er sich sicher.