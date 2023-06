Im vergangenen September stand er kurz vor dem großen Coup. Im Finale der European League Football (ELF) wollte Salieu Ceesay seine Hamburg Sea Devils als Quarterback zum Sieg führen. Doch die Seeteufel mussten sich den Vienna Vikings (15:27) geschlagen geben. Ein Tiefschlag, von dem sich der 24-Jährige erst mal erholen musste. In dieser Saison will Ceesay neu angreifen. Und zwar auf einer neuen Position.

Der Schmerz nach der Finalpleite, das gab Ceesay offen und ehrlich zu, saß für ein paar Wochen tief. „Als der Hunger wiederkam, habe ich angefangen darüber nachzudenken, was ich machen werde“, erklärte der gebürtige Lübecker, der dann wieder Kontakt zum Team hatte, im Gespräch mit der MOPO.

Sea Devils: Ceesay wollte nach Haire-Verpflichtung die Position wechseln

Doch als der US-amerikanische Spielmacher Preston Haire (25) im Dezember unter Vertrag genommen wurde, war für Ceesay klar: „Die einzige Option für mich zu bleiben wäre, eine Chance auf einer anderen Position zu bekommen.“ Defensive Coordinator Kendral Ellison (35) gefiel die Idee und wollte Ceesay zum Verteidiger umschulen: „Er hat sofort gesagt, dass er mich mit offenen Armen in der Defensive empfangen würde.“

Seine neue Position als Defensive Back spielte er letztmals 2017 in der High School. „Wie Fahrradfahren“ war der Übergang „auf gar keinen Fall“. Doch jetzt ist der athletische 1,95-Meter-Mann in seiner neuen Rolle angekommen. Zum Saisonstart am Samstag (17 Uhr) bei den Breslau Panthers will er das demonstrieren.

Ceesay kann den Auftakt schon kaum erwarten: „Es ist so, als ob wir im Training festgekettet sind und am Samstag endlich losgelassen werden.“