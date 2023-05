Also doch! Hamburger Football-Experte Patrick Esume geht zu RTL

Was in der TV-Branche schon lange getuschelt wurde, ist nun offiziell: Auch der beliebte Hamburger Football-Experte Patrick Esume schließt sich dem neuen NFL-Rechteinhaber RTL an!

Wie der Kölner Privatsender auf einem Presse-Event in Frankfurt am Freitag bekannt gab, werden unter anderem Frank Buschmann, der frühere NFL-Profi Björn Werner und eben Esume die Spiele kommentieren. Alle hatten bereits die NFL für ProSieben begleitet. „Nach intensiven Gesprächen mit RTL war schnell klar, dass wir beide dasselbe Ziel verfolgen: Die nächsten Jahre die NFL und American Football vorantreiben“, sagte Esume zu seiner Entscheidung.

Patrick Esume kommentiert bei RTL – und ist Boss der ELF

Pikant: Esume ist gleichzeitig Commissioner der European League of Football (ELF), in der auch die Hamburg Sea Devils spielen. Die TV-Rechte für diese Liga hat weiterhin ProSieben.

It's official!



Frank Buschmann / Patrick Esume / Adrian Franke / Markus Kuhn / Mitja Lafere / Nadine Nurasyid / Florian Schmidt-Sommerfeld / Jan Stecker / Mona Stevens / Sebastian Vollmer / Alex von Kuczkowski / Björn Werner / Jana Wosnitza

Neben den bereits bekannten RTL-Experten und Moderatoren Markus Kuhn, Jan Stecker, Sebastian Vollmer und Alex „Kucze“ von Kuczkowski sind zudem auch Adrian Franke, Mitja Lafere, Nadine Nurasyid, Florian Schmidt-Sommerfeld, Mona Stevens und Jana Wosnitza dabei.

RTL ersetzt ab der Spielzeit 2023/24 ProSieben mit den Übertragungen im Free-TV. Der Vertrag läuft bis 2028. Daneben wird auch DAZN weiter Übertragungsrechte halten.

Auch Björn Werner und Frank Buschmann sind im NFL-Team von RTL

Der Vertrag mit RTL umfasst rund 30 Prozent mehr Live-Übertragungen als bisher. Bei RTL, Nitro sowie bei RTL+ sollen insgesamt 80 Spiele zu sehen sein, inklusive der Playoffs, des Super Bowls sowie der Deutschland-Spiele in Frankfurt. Sonntags werden in der Hauptrunde jeweils zwei Partien zur Primetime im RTL-Hauptprogramm übertragen, parallel wird ein weiteres Spiel auf RTL+ gezeigt.

„Wir wählen die ganz große Primetime-Bühne”, sagte Stephan Schmitter, Chief Content Officer bei RTL, und kündigte an: „Wir wollen die NFL crossmedial auf das nächste Level heben.“ Unter anderem will RTL einen eigenen Radiostream etablieren. Das erste Spiel der neuen Saison wird am 7. September ausgetragen.