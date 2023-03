Hamburger Football-Experte Patrick Esume vor Wechsel zu RTL

Macht er es doch? „Coach“ Patrick Esume (49), der beliebte Hamburger TV-Experte und Commissioner der European League of Football (ELF), steht nach dem NFL-Aus von ProSieben vor einem Wechsel zu RTL. „Ich habe ja nie gesagt, dass ich abgeneigt bin. Ganz im Gegenteil“, sagte Esume am Dienstag.

Der Privatsender aus Köln ersetzt ab der Spielzeit 2023/24 den bisherigen Rechteinhaber ProSieben mit den Übertragungen der NFL im Free-TV. Der Vertrag läuft bis 2028. Daneben wird auch DAZN weiter Übertragungsrechte halten. RTL hatte zuletzt bereits bestätigt, dass die ehemaligen NFL-Profis Sebastian Vollmer und Markus Kuhn zum neuen Team rund um die Übertragungen aus der US-Profiliga gehören werden.

Esume in Verhandlungen mit RTL

Die Spekulationen um Esume werden noch andauern. Wann es Klarheit gibt, ist offen. „Das ist eine gute Frage, die ich jetzt leider Gottes noch immer nicht beantworten kann“, sagte der 49-Jährige: „Das sollte sich im Sommer, bevor die Saison beginnt, irgendwann klären.“ Das erste Regular-Season-Spiel der neuen NFL-Saison wird am 7. September ausgetragen.

Esume ist aber guter Dinge, sagte in seinem Podcast „Football Bromance“: „Es ist in Arbeit und es sieht gar nicht so schlecht aus. Wir bewegen uns in die richtige Richtung.“ Nach Informationen von „Sports Illustrated Deutschland“ befindet sich Esume bereits in konkreten Verhandlungen mit RTL.

Ähnlich sieht es bei seinem Podcast-Partner, dem Ex-NFL-Profi Björn Werner aus. Der sagte zu einem möglichen RTL-Deal: „Bei mir ist es folgendermaßen: Es ist auch weiterhin in Arbeit. Es sieht auch sehr gut aus. Wir sind gespannt auf die nächsten paar Wochen und Monate.“

Auch Björn Werner vor Wechsel zu RTL

Esumes Ambitionen, wieder als TV-Experte zurückzukehren, sind für einige Football-Fans überraschend. Noch im Februar nach dem Super Bowl verkündete er das Ende seiner TV-Karriere und betonte vor kurzem, damit auch „völlig happy“ zu sein. Nun also die Wendung.

Patrick Esume ist selbst ehemaliger Football-Spieler. Der gebürtige Hamburger verbrachte dabei seine gesamte Karriere in der Hansestadt. Mit den Hamburg Blue Devils gewann er einmal den German Bowl und dreimal den European Bowl. Esume trainierte im Anschluss u.a. die damaligen Hamburg Sea Devils aus der NFL Europe, hospitierte bei NFL-Klubs und war französischer Nationaltrainer.

Als Football-Experte machte er sich im TV bei ProSieben einen Namen, wurde zum Gesicht von „ranNFL“. Der Verlust der Rechte an RTL war auch für viele Fans der Übertragungen ein Schock.

Übrigens ist Esume auch für HSV-Fans kein Unbekannter: 2020 hospitierte der 49-Jährige für ein halbes Jahr bei dem damaligen HSV-Coach Dieter Hecking. (sid/tie/la)