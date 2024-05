Die DFB-Nominierungen für die EM nehmen kein Ende. Erst wurde Nico Schlotterbeck über die ARD-„Tagesschau“ nominiert, dann Aleksandar Pavlovic bei RTL sowie Jonathan Tah per Social-Media-Filmchen eines Hamburger Altenpflegers. Danach verkündete eine Dachdeckerin Manuel Neuer EM-Zusage und Niklas Füllkrug verkündete sein Euro-Ticket gleich selbst bei „1live“. Und nach der Nominierungsmeldung von Stuttgarts Chris Führich über eine Bäckerei ist Robin Koch von YouTubern nominiert worden. Anschließend gab der Podcast „Calcio Berlin“ bekannt, dass Kai Havertz dabei sein wird. Und nun wurde Sané nominiert – trotz seiner Sperre. Zudem steht auch Maximilian Mittelstädt im Kader.

Als großer Liebhaber moderner oder zeitgenössischer Kunst war Leroy Sané bisher nicht bekannt. Auf dem Porträt, das als Zeichen seiner EM-Nominierung am Dienstag von der Frankfurter Kunsthalle Schirn präsentiert wurde, macht der schnelle Stürmer des FC Bayern München aber einen zufriedenen und vor allem entschlossenen Eindruck.

Mit der PR-Aktion setzte der DFB am Dienstag die Reihe der ungewöhnlichen Turnierzusagen durch Bundestrainer Julian Nagelsmann fort. Trotz Rot-Sperre, die erst im letzten Testspiel vor dem EM-Start abläuft, und einer aktuell plagenden Schambeinentzündung wird Sané beim Heimturnier dabei sein.

Sané fehlt weiter wegen einer Rotsperre

Der 28-Jährige hofft, bei der EM endlich bei einem großen Turnier für die Fußball-Nationalmannschaft auch erfolgreich sein zu können. Nach dem Schnupper-Debüt als Jungstar bei der EM 2016, folgten die überraschende Ausbootung für die WM 2018 durch den damaligen Bundestrainer Joachim Löw, eine EM 2021 ohne Glanz und Torerfolg und kurz vor dem Start der verunglückten WM-Mission 2022 in Katar eine Knieblessur, die ihn bremste und behinderte.

Schon seit Wochen kann Sané wegen Problemen am Schambein beim FC Bayern nur eingeschränkt spielen und trainieren. „Leroy ist aktuell wieder in Schmerzbehandlungen“, sagte Trainer Tuchel, der keine EM-Prognose stellen konnte. „Leroy wird alles für die EM tun.“ Sein 60. Länderspiel für Deutschland wird Sané frühestens beim finalen Test am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland bestreiten können. Dann ist seine Drei-Spiele-Sperre nach dem Platzverweis in Österreich (0:2) im November abgelaufen.

Maximilian Mittelstädt nominiert – von Sänger Peter Schilling

Die nächste Nominierung betraf den Stuttgarter Maximilian Mittelstädt. Er gehört nun auch zum Kader für die Heim-EM – und zwar „völlig losgelöst“. Die Berufung des 27-Jährigen wurde am Dienstag vom Sänger Peter Schilling bei Instagram verkündet. Dessen Hit „Major Tom“ hatte die deutschen Fußball-Fans im vergangenen März bei den Testspiel-Siegen in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) verzückt. Gespielt wurde der Song als Torhymne, als Mittelstädt im zweiten Spiel in Frankfurt sein Premierentor erzielt hatte.

„Herausragend. Das Beste ist, er ist ein völlig normaler Typ, ein unfassbar lieber Kerl, freundlich, gut gelaunt, immer“, sagte Nagelsmann im Anschluss an den Sieg über den linken Außenverteidiger des VfB, der seine ersten beiden Länderspiele absolviert hatte.

Vor knapp einem Jahr war Mittelstädt mit Hertha BSC aus der Bundesliga abgestiegen – jetzt gehört er zum Kader für das Heim-Turnier (14. Juni bis 14. Juli). Das gesamte Aufgebot wird von Nagelsmann an diesem Donnerstag in Berlin bekannt gegeben.