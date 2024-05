YouTube-Stars verkünden nächstes DFB-Ticket – EM-Aus für Hummels

Die DFB-Nominierungen für die EM gehen ungewöhnlich weiter. Erst wurde Nico Schlotterbeck über die ARD-„Tagesschau“ nominiert, dann Aleksandar Pavlovic bei RTL sowie Jonathan Tah per Social-Media-Filmchen eines Hamburger Altenpflegers. Danach verkündete eine Dachdeckerin Manuel Neuer EM-Zusage und Niklas Füllkrug verkündete sein Euro-Ticket gleich selbst bei „1live“. Und nach der Nominierungsmeldung von Stuttgarts Chris Führich über eine Bäckerei ist nun der nächste Name offiziell bestätigt.

Robin Koch ist als vierter Innenverteidiger für die Heim-EM nominiert. Die Berufung des achtmaligen Nationalspielers von Eintracht Frankfurt wurde am Dienstag in der YouTube-Show „World Wide Wohnzimmer“ von den Zwillingen und Comedy-Stars Dennis und Benni Wolter verkündet – als Teil der Kader-Schnitzeljagd vor der offiziellen Bekanntgabe durch Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag (13 Uhr) in Berlin.

Frankfurts Robin Koch für die EM nominiert

Koch (27) ist noch bis zum Saisonende von Leeds United an die Eintracht ausgeliehen, im Anschluss besitzt er einen Vertrag in Frankfurt bis 2027. Bekannt waren zuvor bereits die Nominierungen der Innenverteidiger Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah, Antonio Rüdiger ist ohnehin gesetzt.

Erwartet wird zudem die Berufung von Waldemar Anton – Koch oder eben der Stuttgarter könnte in diesem Fall von Nagelsmann vor Turnierbeginn noch gestrichen werden.

Mats Hummels wird NICHT mit zur EM fahren. Wir können den Bericht der Bild bestätigen. @Sky_Jesco @SkySportDE — Patrick Berger (@berger_pj) May 14, 2024

Die Nominierung von Koch hat auch Auswirkungen auf Mats Hummels, dessen EM-Aus von einem Fake-Account voreilig verkündet worden war. Da nun schon ausreichend Innverteidiger nominiert wurden, geht Hummels nun offenbar leer aus. Das berichtet auch die „Bild“, Sky bestätigte die Info. Der 35-Jährige zeigte zuletzt starke Partien und war maßgeblich am Einzug der Schwarz-Gelben ins Champions-League-Finale beteiligt, aber wird dafür nicht belohnt.

EM wohl ohne Hummels und Goretzka

Laut „Bild“ und Sky erhält auch Bayern-Star Leon Goretzka kein EM-Ticket. Spätestens, als dessen junger Münchner Mittelfeldkollege Pavlovic am Montag als EM-Fahrer ausgerufen wurde, schien ohnehin klar: Goretzkas Euro-Traum ist geplatzt. Passend dazu stellte der 29-Jährige ein Foto ins Netz, das ihn entspannt auf der heimischen Couch zeigt, wo er auch das Turnier verfolgen dürfte. Dazu schrieb Goretzka die Zeile: „Lach doch mal!“

So manchem Fan aber ist das Lachen vergangen, viele hätten Goretzka und mehr noch Hummels gerne bei der EM gesehen. Beide, hatte Nagelsmann zuletzt betont, seien „keine schlechten Charaktere“. Hummels spiele überdies „eine sehr gute Saison, und er ist auch ein sehr guter Innenverteidiger“. Allerdings passen weder Hummels noch Goretzka in sein Anforderungsprofil. (sid/fs)