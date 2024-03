„Schande des Rassismus“: Freispruch für Gegner macht Neapel-Star fassungslos

Inter Mailands Francesco Acerbi soll den Brasilianer Juan Jesus bei einem Spiel der Serie A rassistisch beleidigt haben. Der Freispruch aus Mangel an Beweisen folgte kurz darauf. Jesus reagiert nun fassungslos.

Der Profi von der SSC Neapel hat kein Verständnis für den Freispruch vom Vorwurf der rassistischen Beleidigung für Acerbi. Er habe mehrmals mit großem Bedauern das Urteil gelesen, mit dem der Sportrichter die Auffassung vertrat, dass es keinen Beweis dafür gebe, dass er während eines Serie-A-Spiels Opfer rassistischer Beleidigungen gewesen sei, schrieb der 32-jährige Brasilianer am Mittwoch in einer Mitteilung. „Das ist eine Einschätzung, die ich zwar respektiere, die ich aber nur schwer verstehen kann und die mich sehr verbittert zurücklässt.“

Jesus befürchtet, dass es zu einem schwerwiegenden Präzedenzfall werden könnte

In der Serie-A-Partie zwischen Inter Mailand und der SSC Neapel Mitte März soll Acerbi seinen Gegenspieler Juan Jesus rassistisch beleidigt haben. Der Abwehrspieler von Inter hatte den Vorwurf später vehement zurückgewiesen. Über mehr als eine Woche folgte ein verbaler Schlagabtausch zwischen den beiden. Jesus wies Acerbis Darstellung zurück und erneuerte den Rassismus-Vorwurf gegen den italienischen Nationalspieler. Ein Sportrichter der italienischen Fußball-Liga sprach den 36-jährigen Acerbi jedoch am Dienstag aus Mangel an Beweisen von dem Rassismus-Vorwurf frei.

„Ich habe nicht mit einem solchen Ausgang gerechnet, der, wie ich befürchte – aber ich hoffe, dass ich mich irre -, einen schwerwiegenden Präzedenzfall für die nachträgliche Rechtfertigung bestimmter Verhaltensweisen schaffen könnte“, betonte Jesus. Er befürchte, dass diejenigen, die sich in seiner Situation befinden, nach dieser Entscheidung ganz anders handeln werden, um sich zu schützen und zu versuchen, die „Schande des Rassismus einzudämmen, die leider nur schwer verschwinden wird“.

Das könnte Sie auch interessieren: St. Paulis Not auf dem Flügel: Wer springt für Afolayan und Saad ein?

Jesus sei nach dem Urteil „wirklich enttäuscht über den Ausgang dieses schwerwiegenden Vorfalls“. „Ich hoffe aufrichtig, dass diese für mich traurige Angelegenheit der gesamten Fußballwelt helfen kann, über ein so ernstes und dringendes Thema nachzudenken“, führte er weiter aus. Auch die SSC Neapel zeigte sich nach Entscheidung des Sportrichters irritiert und kündigte an, sich an der Kampagne der Serie A gegen Rassismus „Keep racism out“ nicht beteiligen zu wollen. (lg/dpa)