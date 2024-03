St. Paulis Not auf dem Flügel: Wer springt für Afolayan und Saad ein?

Fabian Hürzeler steht im Vorfeld des Spiels gegen den SC Paderborn (31.3.) womöglich vor einer doppelten Flügel-Frage. In der Offensive droht Oladapo Afolayan auszufallen, der gerade auf dem Wege der Rückkehr von seiner Sprunggelenk-Verletzung schien, dann aber am Dienstag das Training abbrechen musste und auch am Mittwoch nicht mitwirken konnte.

Weil auch Elias Saad gesperrt fehlt, könnte die gesamte Stammbesetzung des offensiven Flügels gesprengt werden, Connor Metcalfe und Etienne Amenyido wären wohl die ersten Alternativen.

Doch damit nicht genug: Auch Philipp Treu konnte am Dienstag nicht zu Ende trainieren und musste tags darauf ebenfalls passen. Der Schienenspieler hat muskuläre Probleme, am Mittwoch standen noch Untersuchungen aus. Sollte Treu ausfallen, könnte Lars Ritzka nach seinem Startelf-Mandat in Nürnberg (2:0) eine weitere Chance erhalten.