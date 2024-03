Mit der Vertragsverlängerung von Adam Dzwigala , die am Dienstag publik gemacht wurde, hat der FC St. Pauli den nächsten Mosaikstein im aktuellen Kader auch für die Zukunft an den Verein gebunden. Und die Pläne für die nahe Zukunft sind auch eindeutig definiert. Es stehen nach MOPO-Informationen zwei weitere Verlängerungen, wegweisende Gespräche und wohl auch Abschiede an.

Mit der Vertragsverlängerung von Adam Dzwigala, die am Dienstag publik gemacht wurde, hat der FC St. Pauli den nächsten Mosaikstein im aktuellen Kader auch für die Zukunft an den Verein gebunden. Und die Pläne für die nahe Zukunft sind auch eindeutig definiert. Es stehen nach MOPO-Informationen zwei weitere Verlängerungen, wegweisende Gespräche und wohl auch Abschiede an.

Durch Dzwigalas Verbleib ist nun auch klar, dass die Defensive dem Kiezklub komplett erhalten bleiben wird. In Keeper Nikola Vasilj und Lars Ritzka hatten zwei andere Profis bereits verlängert. Neben Hauke Wahl, Eric Smith, Karol Mets, David Nemeth, Philipp Treu und Manolis Saliakas hat nach MOPO-Informationen auch die Nummer zwei, Sascha Burchert, ein für die kommende Serie gültiges Arbeitspapier.

Peter Nemeth und Marco Knopp sollen verlängern

Das gilt bislang noch nicht für andere existenziell wichtige Bausteine des Erfolgs. Coach Fabian Hürzeler hatte bei seiner kürzlich erfolgten Verlängerung die Hoffnung geäußert, dass auch in Bezug auf seinen Co Peter Nemeth und Torwartcoach Marco Knoop alsbald Klarheit herrschen möge.

Torwarttrainer Marco Knoop (l.) und Co-Trainer Peter Nemeth sollen wie Fabian Hürzeler (r.) verlängern. WITTERS Schlussjubel, v.l. Torwarttrainer Marco Knoop, Co-Trainer Peter Nemeth, Trainer Fabian Huerzeler (St. Pauli) Hamburg, 10.03.2024, Fussball, 2. Bundesliga, FC St. Pauli – Hertha BSC Berlin 2:0

Sportchef Andreas Bornemann führt derzeit die Gespräche mit dem Duo, und es scheint möglich, dass demnächst Ergebnisse vermeldet werden können.

Hartel-Gespräch im April

Bleiben noch eine große und einige kleine Baustellen im aktuell vorhandenen Personal, wobei zeitlich klar definiert ist, wann die große geschlossen werden soll. „Im April werden wir wieder Gespräche aufnehmen“, hatte Marcel Hartel unlängst nochmals erklärt und in der Zwischenzeit mit seinen Treffern gegen Hertha und in Nürnberg proaktiv dafür gesorgt, für eine Erstliga-Zukunft nicht den Klub wechseln zu müssen.

Für Etienne Amenyido (l.) und Andreas Albers könnte es die letzte Saison in Braun-Weiß sein. WITTERS Für Etienne Amenyido (l.) und Andreas Albers könnte es die letzte Saison in Braun-Weiß sein.

Wohin die Reise bei zwei anderen Spielern mit auslaufenden Kontrakten geht, ist ungewiss. Auf Etienne Amenyido hält man bei St. Pauli eigentlich große Stücke als Offensivkraft mit dem Potenzial, an guten Tagen Spiele entscheiden zu können. Der bisherige Mangel an solchen Tagen wird aber ebenfalls in die Entscheidungsfindung einfließen.

Für Amenyido und Albers wird es eng

Und auch Andreas Albers wird alsbald wissen wollen, wie und ob es mit ihm weitergeht. Der Vertrag des Dänen hätte sich bei einer entsprechenden Einsatzzahl verlängert, die wird der Routinier aber nicht mehr erreichen.