Rührend: Lautern spielt im Pokalfinale mit Andy Brehme auf dem Trikot

Was für eine rührende Geste: Zweitligist 1. FC Kaiserslautern wird im Finale des DFB-Pokals mit einem Sondertrikot für den in diesem Jahr verstorbenen Andreas Brehme auflaufen.

Auf dem weißen Jersey ist ein Foto des deutschen WM-Helden mit der Pokaltrophäe aus dem Jahr 1996 zu sehen. Die Vereinsikone war am 20. Februar plötzlich im Alter von 63 Jahren verstorben, beim bislang letzten Triumph im DFB-Pokal hatte der gebürtige Hamburger Brehme eine Schlüsselrolle beim FCK.

Mit Andy in unseren Herzen und auf dem Trikot ❤



Der #Betze-Kapitän der Pokalsieger von 1996 – verewigt in unserem #FCK-Sondertrikot fürs #DFBPokalfinale #FCKB04 #DFBPokal pic.twitter.com/2kdF0gfSCh — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) May 24, 2024

„Mit Andy in unseren Herzen und auf dem Trikot“, schrieb der FCK kurz vor dem Finale am Samstagabend (20 Uhr/ARD und Sky) gegen Bayer Leverkusen bei X. Der Flock des Sonderjerseys ist in der Farbe Gold gehalten.

Brehme hatte für den 1. FC Kaiserslautern zwischen 1981 und 1999 mit zwischenzeitlicher Unterbrechung 319 Pflichtspiele absolviert, war sowohl Teil der Pokalsieger 1996 als auch der Meistermannschaft 1998. Für Deutschland hatte Brehme im WM-Finale 1990 den entscheidenden Elfmeter verwandelt. (sid/fs)