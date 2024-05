„Weltklasse“: 50.000 Lautern-Fans erobern Berlin! Nur die Hälfte hat Final-Karten

Viele Tausend Fußball-Fans von Bayer Leverkusen und vor allem des 1. FC Kaiserslautern stimmen sich in Berlin auf das DFB-Pokalfinale ein. Auf dem Breitscheidplatz versammelten sich bereits um die Mittagszeit am Samstag weit über 10.000 Anhänger in Trikots des FCK oder in extra für das Endspiel angefertigten roten T-Shirts. Die Vorfreude der Fans ist auch bei der Mannschaft angekommen.

Lautern-Kapitän Jean Zimmer spürt bei den Pfälzern den riesigen Hype um das Finale. „Ich habe schon das eine oder andere Foto bekommen, was in Berlin los ist. Ich will mir nicht vorstellen, was hier los sein wird, wenn es losgeht“, sagte der in der Jugend des FCK ausgebildete Außenverteidiger.

Lauterns Zimmer: „Enormes Vertrauen“ vor dem Finale

„Die Anfragenzahl war unfassbar hoch“, so Zimmer. Er spüre „enorme Vorfreude und enormen Stolz. Es ist eine wahnsinnige Ehre für mich, mit meinem Verein in Berlin einlaufen zu dürfen.“ Gerade die Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren beeindrucke ihn. „Vor drei Jahren sind wir im Verbandspokal auf einem Dorfplatz ausgeschieden, jetzt stehen wir im Finale des DFB-Pokals“, betonte der 30-Jährige.

Am Samstagabend (20 Uhr/ARD und Sky) fordert der Zweitligist Meister Leverkusen im Berliner Olympiastadion heraus.

Leverkusen in der Favoritenrolle

Der Hammarskjöldplatz vor den Messehallen am Funkturm als Treffpunkt der Fans aus Leverkusen füllte sich zeitgleich erst allmählich. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso gehtals klarer Favorit in das Finale gegen den FCK.

Beide Vereine haben für ihre Fans jeweils 23.700 Eintrittskarten erhalten, die längst vergriffen sind. In der Hauptstadt wird mit rund 30.000 Leverkusenern gerechnet, aus Kaiserslautern und Umgebung werden noch rund 20.000 Anhänger mehr, also insgesamt 50.000 erwartet. (dpa/sid/fs)