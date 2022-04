Mit Notizzettel: Bayern-Boss Kahn hielt Kabinen-Brandrede

Der 3:0-Erfolg des FC Bayern am Sonntag in Bielefeld gehörte für Münchner Verhältnisse in die Kategorie „Pflichtsieg“. Einen erneuten Ausrutscher auch in der Bundesliga hätte sich der Rekordmeister nach dem Champions-League-Aus gegen Villareal wohl kaum erlauben können. Oder besser: Ein solcher wäre von der Chefetage unter keinen Umständen geduldet worden. Das machte Vorstands-Boss Oliver Kahn der Mannschaft schon weit vor der Partie unmissverständlich klar.

Wie die „Bild“ berichtet, soll Kahn schon vor dem Abschlusstraining für Bielefeld am Samstag in die Team-Kabine gestapft sein, um eine Brandrede zu halten. Dabei soll der 52-Jährigen deutlich gemacht haben, dass er einen deutlichen Sieg gegen den Aufsteiger erwarte.

Kahn forderte einen klaren Bayern-Sieg in Bielefeld

Den „Gegner aus dem Stadion zu schießen“ sei die „einzig richtige Reaktion“ auf die Blamage gegen Villareal, soll Kahn laut „Bild“ gesagt haben. Demnach habe sich Kahn sogar einen Notizzettel gemacht, um alle relevanten Punkte vorzutragen, so der Bericht.

Scheint gewirkt zu haben. Im Gegensatz zur Königsklasse blieben die Bayern in der Bundesliga auf Kurs. An der Bielefelder Alm sorgten ein Eigentor von Jacob Laursen (10.) und die Treffer von Serge Gnabry (45.+7) und Jamal Musiala (85.) für einen ungefährdeten Dreier.

Mit einem weiteren Sieg im Topspiel gegen Borussia Dortmund können die Münchner am kommenden Samstag (18.30 Uhr) bereits die zehnte Meisterschaft in Folge unter Dach und Fach bringen. (tim)