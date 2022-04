„Eine Rote Karte“: Brutalo-Foul von Bayern-Star regt auch Nagelsmann auf

Diese Szene erhitzte die Gemüter: In der 45. Minute des Spiels zwischen Arminia Bielefeld und dem FC Bayern (0:3) am Sonntag ging Tanguy Nianzou äußerst ungestüm in ein Kopfballduell mit Fabian Kunze – und hätte eine Rote Karte erhalten müssen.

Der Franzose ging mit dem Ellenbogen voran und viel Tempo in den Zweikampf – ein Verhalten das auch Bayern-Coach Julian Nagelsmann missfiel: „In dem Alter muss man lernen, dass man in so ein Kopfballduell mit etwas mehr Distanz reingeht. Wenn es gegen den Kopf geht, ist es irgendwann schon gefährlich“, kritisierte der Coach bei DAZN seinen eigenen Schützling. Entsprechend konstatierte Nagelsmann: „Das ist für mich schon eine Rote Karte.“

FC Bayern: Julian Nagelsmann kritisiert Tanguy Nianzou

Der Übungsleiter zog in der Halbzeit Konsequenzen und nahm Nianzou vom Feld – eine „erzieherische Maßnahme“, wie der 34-Jährige nach dem Spiel erklärte: „Ich bin ein Trainer, der solche Maßnahmen bei jungen Spielern dann auch mal treffen möchte.“

Immerhin: Kunze, der nach dem Einsatz von Nianzou mit Halskrause vom Platz getragen werden musste, geht es nach Vereinsangaben schon wieder besser. Er wurde für Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht, sei aber stabil.

Während die Bayern dank des Erfolges in Bielefeld die Chance haben, am kommenden Samstag die Meisterschaft perfekt zu machen, hängt die Arminia mit zwei Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz auf Abstiegsrang 17 fest.