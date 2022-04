Später Treffer, versenkt! „U-Boot“ Villarreal wirft Bayern aus der Champions League

Eine Saison nur mit Schale ist für die Bayern eine schale Saison. Nach dem 1:1 gegen den FC Villarreal bleibt den Münchnern nur die deutsche Dauermeisterschaft. Aus im Viertelfinale der Champions League gegen den spanischen Außenseiter!

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann griff zur Dreierkette, um den unbequemen Außenseiter zu bezwingen. Nur Banjamin Pavard, Dayot Upamecano und Lucas Hernandez verteidigten vor Manuel Neuer, dafür machten gleich vier Offensivkräfte im Mittelfeld Dampf nach vorn: Leroy Sané, Thomas Müller, Jamal Musiala und Kingsley Coman sollten Torjäger Robert Lewandowski in Szene setzen.

Villarreal ließ sich angesichts des bayerischen Sturm und Drangs noch weniger aus der Reserve locken. Das „gelbe U-Boot“ tauchte tief in die eigene Hälfte ein und ließ die Münchner kommen. Bis zur 29. Minute ging das Konzept nahtlos auf, dann schickte Musiala nach Flanke von Leon Goretzka einen ersten Kopfball aufs Tor, den Villarreal-Keeper Geronimo Rulli aber problemlos festhielt.

Champions League: Aus für Bayern München gegen Villarreal

Die erste Chance blieb zunächst aber auch die letzte, denn mehr brachten die Gastgeber vor dem Pausentee trotz 65 Prozent Ballbesitz offensiv nicht zustande. Zum Abschluss einer ernüchternden Hälfte für die Bayern traf Villarreals Gerard Moreno (45.+4) sogar noch das Außennetz.

Lewandowski stand bis dahin nur einmal im Mittelpunkt, als er sich für ein Foul die Gelbe Karte abholte. Bayern-Boss Oliver Kahn erteilte derweil allen Spekulationen über einen vorzeitigen Wechsel des Polen zum FC Barcelona eine Absage. „Wir haben Robert auf jeden Fall noch eine Saison“, kündigte Kahn an: „Wir sind ja nicht verrückt und diskutieren über den Wechsel eines Spielers, der bei uns jede Saison zwischen 30 und 40 Toren macht. Wir wissen, was wir an ihm haben und warten ganz entspannt ab.“

Lewandowski lässt Bayern hoffen – doch Joker Chukwueze trifft zum späten Ausgleich

Und was sie an ihm haben! Musiala (46.) bekam den Ball nicht an Rulli vorbei. Upamecano (50.) schoss übers Tor, doch in der 52. Minute schaffte der umworbene Lewandowski mit Hilfe des Innenpfostens das erlösende 1:0, das das Hinspielergebnis egalisierte.

Ein Kopfball von Müller (71.) hätte das zweite Bayern-Tor sein müssen, doch der Münchner vergab kläglich. Weil die Bayern in der Schlussphase ihre Geduld aufgaben, mischten sich Schlampigkeiten in den Spielaufbau – was Villarreal eiskalt ausnutzte. Der nach 84 Minuten eingewechselte Samu Chukwueze vergab in der 86. Minute noch, doch in der 88. Minute traf er nach einem Stellungsfehler von Alphonso Davies zum 1:1-Ausgleich.

Von diesem Schock erholten sich die Münchner nicht mehr. Ein Lewandowski allein machte dann doch noch kein Halbfinale. Und den Bayern bleibt nach der 0:5-Pokalpleite in Gladbach im Oktober nur noch eine Titelchance.